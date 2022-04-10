جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن أطباء الأسنان من خريجى دفعة 2020 سيتم تكليفهم من خلال التنسيق الإلكترونى العام طبقاً لـ (المجموع، الاحتياجات، الرغبات، التوزيع الجغرافى).
ومن جانبها، أشارت الدكتور سحر حلمى، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إلى أن عدد أطباء الأسنان دفعة 2020 بلغ 8 آلاف و375 طبيب، بينهم 3 آلاف و555 طبيبا، من خريجى الجامعات الحكومية، بينما بلغ عدد خريجى الجامعات الخاصة 4 آلاف و820 طبيب.
وأوضحت حلمي أن الأطباء سيتم تكليفهم على مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية والجهات التابعة للوزارة وبعض الجهات الخارجية، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء تسجيل الرغبات فى الجرائد الرسمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموافقة على تكليف خريجى «طب أسنان» من الجامعات الحكومية والخاصة دفعة 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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