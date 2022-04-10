الموافقة على تكليف خريجى «طب أسنان» من الجامعات الحكومية والخاصة دفعة 2020

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن أطباء الأسنان من خريجى دفعة 2020 سيتم تكليفهم من خلال التنسيق الإلكترونى العام طبقاً لـ (المجموع، الاحتياجات، الرغبات، التوزيع الجغرافى).

ومن جانبها، أشارت الدكتور سحر حلمى، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إلى أن عدد أطباء الأسنان دفعة 2020 بلغ 8 آلاف و375 طبيب، بينهم 3 آلاف و555 طبيبا، من خريجى الجامعات الحكومية، بينما بلغ عدد خريجى الجامعات الخاصة 4 آلاف و820 طبيب.

وأوضحت حلمي أن الأطباء سيتم تكليفهم على مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية والجهات التابعة للوزارة وبعض الجهات الخارجية، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء تسجيل الرغبات فى الجرائد الرسمية.