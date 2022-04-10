عاجل- الأرصاد تعلن طقس الإثنين 11 أبريل 2022

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس ربيعى مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





فيما يسود طقس مائل للبرودة فى فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 28 15 الإسكندرية 21 16 وادى النطرون 27 15 طنطا 28 14 شبين الكوم 28 14 دمنهور 27 15 بلطيم 26 15 مطروح 20 15 السلوم 19 14 سيوة 29 14 بورسعيد 23 15 دمياط 27 15 الزقازيق 26 15 المنصورة 26 15 الإسماعيلية 27 15 السويس 27 15 العريش 22 15 رفح 21 14 رأس سدر 25 16 نخل 27 15 نويبع 31 16 طابا 30 16 كاترين 26 14 الطور 27 23 شرم الشيخ 33 22 الغردقة 32 21 مرسى علم 31 21 الفيوم 30 16 بنى سويف 31 16 المنيا 31 15 أسيوط 32 14 سوهاج 38 19 قنا 39 22 الأقصر 40 23 أسوان 42 24 إدفو 41 24 أبوسمبل 40 25 الوادى الجديد 39 20 الشلاتين 34 18 أبو رماد 32 17 حلايب 29 19 رأس حدربة 29 18

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