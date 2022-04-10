جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه عقد اجتماعا تنسيقيًا مع مسؤولى الوزارات والجهات المعنية، وتم التوافق على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أى من الجهات التابعة لها هذا العام، وبالتالى فلا حج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام.





وقال جمعة، خلال انعقاد اللجنة الوزارية العليا للحج اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن ذلك يأتى فى إطار تطبيق مبدأ فقه الأولويات، بالنظر إلى كون أن سد احتياجات المحتاجين أولى ألف مرة ومرة وأعظم أجرا وأعلى ثوابا من تكرار الحج والعمرة. وعرض وزير الأوقاف، التوصيات الصادرة عن الاجتماع التشاورى الذى تم عقده مع ممثلى الوزارات المعنية لوضع ترتيبات الحج هذا العام، موضحا أنه تم الاتفاق على الأعداد التى سيتم السماح لها بأداء الفريضة هذا العام، باعتبار أن تداعيات جائحة كورونا لا زالت قائمة، خاصة فى ضوء ما أعلنته المملكة العربية السعودية من ضرورة تلقى جرعات اللقاح الأساسية، وتقديم مسحة سلبية، والالتزام بالإجراءات الصحية. وأشار وزير الأوقاف إلى أن الاجتماع شهد الاتفاق على توزيع أى عدد سيتم السماح به على الجهات المنظمة، مع اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج أصلا، وأن تقوم وزارة الصحة بوضع ضوابط صحية بمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الأوقاف: لا حج على نفقة الدولة هذا العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.