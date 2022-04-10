التضامن تعرض مسلسل «أهل الحتة».. وتطلق مسابقة يومية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن بدء إذاعة مسلسلها الجديد "أهل الحتة" وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوميا طوال شهر رمضان الساعة الثامنة مساء ابتداء من الغد الإثنين الموافق 10 رمضان.





المسلسل تم إنتاجه بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ويونيسف، وبالشراكة بين الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية، وهى حلقات منفصلة تعرض المشكلة عن طريق مجموعة من الشخصيات تتعرض للمشكلة ونشاهد كيفية حلها ومعالجتها.

ويتناول المسلسل عددا من القضايا الاجتماعية مثل ختان الإناث وزواج الصفقة والعنف المنزلى والحرمان من التعليم، والإدمان، والابتزاز الجنسى، وغيرها من المشاكل التى تؤثر فى بنيان مجتمعنا.

كما يعرض المسلسل رأى الخبراء والمتخصصين فى الدين والطب وعلم النفس وعلم الاجتماع، فى موضوعات الحلقة؛ حيث يدمج المسلسل القالب الدرامى برأى الخبراء فى هذه المجالات، بهدف تعزيز الوعى المجتمعى وإعادة تصحيح المفاهيم المغلوطة وتشكيل وعى مجتمعى سليم يكون عمودا رئيسيا فى بناء الجمهورية الجديدة.

وعلى هامش عرض المسلسل؛ تطلق وزارة التضامن الاجتماعى مسابقة يومية طوال الشهر الفضيل بمبلغ 1000 جنيه، ابتداء من الغد الإثنين 10 رمضان، بسؤال للمتابعين عن موضوع الحلقات، على أن تكون مدة المسابقة ابتداء من إذاعة الحلقة وتنتهى مع إذاعة الحلقة الجديدة، ويكون الاشتراك "مجانى" فى المسابقة عن طريق إرسال كلمة "شارك" على منصة التواصل التفاعلى 1442 وسيقوم المتسابق بالإجابة على 3 أسئلة، فيما ستعلن الوزارة عن الفائزين يوميا بنظام القرعة بين أصحاب الإجابات الصحيحة.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم طوال الشهر الكريم بعدد من الأنشطة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى؛ حيث تقوم بنشر "مدفع التضامن" وهو عبارة عن جملة لأحد المستفيدين ببرامج الوزارة تطلق مع مدفع الإفطار، وكذلك تعرض يوميا خدمة تقدمها الوزارة وطرق الاشتراك فيها، كما تنشر إمساكية يومية بمعلومة عن الوزارة، وبث مباشر للشيخ مجدى عاشور، فيما تقترب صفحة الوزارة على موقع فيس بوك من الوصول إلى 2 مليون متابع.