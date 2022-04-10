/691289/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-زين-الإطناوي-بشأن-تطـوير-الكنيسة-الأثرية-بدير-الجرنوس-للحكومة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، على إحالة الاقتراح برغبة المقدم النائب الدكتور زين الإطناوي، بشأن " تطـوير الكنيسة الأثرية بدير الجرنوس "، للحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات.

دوت الخليج

تطوير الكنيسة الأثرية بدير الجرنوس

الاقتراح برغبة تضمن عدة أسباب من أجل تطوير الكنيسة الأثرية بدير الجرنوس، جاءت كالتالي:

1- تضم قرية دير الجرنوس أقدم كنيسة بالمنيا تم بنائها في القرن الرابع الميلادي، ومازالت بقاياها موجودة حتى الآن، ثم تم توسعتها في القرن السابع الميلادي، وكانت التوسعة الثانية في القرن العشرين.

2- تضم الكنيسة بين جنباتها بئر كان يشرب منه السيد المسيح والعائلة المقدسة ومازال موجودا حتى الآن، وماؤه متجدد ويشرب منه الزائرين تبركا بالسيد المسيح، حيث يجذب سائحين من مختلف المحافظات، فضلا عن السياحة الخارجية من الدول الأوروبية.

3- للكنيسة الأثرية بدير الجرنوس محبة داخل أبناء الوطن المسيحيين والذين يقومون بزيارتها دائما، حيث أنها أحد نقاط رحلة العائلة المقدسة داخل مصر، ويتوافد عليها السائحون من دول أوروبا وكذا مسلمون الرؤية الكلية والتبرك بالبئر الموجود داخلها.

4- وبناء على تلك المكانة الأثرية للكنيسة، واستكمالا لجهد الوزارة في عمليات التطوير في مسار رحلة العائلة المقدسة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، نطالب بما يأتي:

- اعتبار هذا المكان مكانا أثريا، والترويج له سياحيا لما له من مردود إيجابي على المحافظة وجميع مدن الصعيد.

-ضم الكنيسة لمسار رحلة العائلة المقدسة وإدخالها كمزار رسمي.

-ترميم المكان، وبناء سور حوله.

-إعادة الايقونات الأثرية الخاصة بالكنيسة والتي تم نقلها إلي مطرانية بني سويف لعرضها بالكنيسة مرة أخري.

- تطوير ورفع كفاءة الطريق المؤدي إلى الكنيسة.

-إنشاء مبنى الخدمات وبناء سور حوله.

رأي اللجنة وتوصياتها

في ضوء ما تم طرحه من رؤى وأفكار، وما أثير من مناقشات ومقترحات، خلصت اللجنة، إلى مجموعة من التوصيات، تبرزها فما يأتي:

1 - تشكيل لجنة فنية للتدقيق في بحث وضع الكنيسة الموجودة في دير الجرنوس ما إذا كانت تقع ضمن الآثار كلها أم جزء منها، تمهيدا لوضع خطة متكاملة لتطويرها والمنطقة المحيطة بها، تحت رعاية وزارة السياحة الآثار .

2- مطالبة الكنيسة المصرية بتزويد وزارة السياحة والآثار بخريطة دقيقة بشأن مسار رحلة العائلة المقدسة للوقوف على النقاط التفصيلية لهذا المسار، وما إذا كان دير الجرنوسي ضمن هذه النقاط أم لا؟.

3- ضرورة التعاون والتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للاستعلامات بشأن النشرات السياحية، لإضافة المواقع السياحية والأثرية ضمن ما تصدره الهيئة من نشرات للتعريف بالمزارات الأثرية والسياحية التي تمر بها الدولة المصرية.