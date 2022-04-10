/691288/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-محمد-الشيخ-بشأن-التصدي-لظاهرة-الإعلان-عن-المنتجات-التي-ليست-لها-علاقة-بالطب-للحكومة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، على إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ بشأن “التصدي لظاهرة الإعلان عن منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب” ولها “اثار مميتة على الإنسان”، للحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات .

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التصدي لظاهرة الإعلان عن المنتجات التي ليست لها علاقة بالطب

وأكد الشيخ في مقترحه،" أنه لما كان الدواء في غاية الأهمية بالنسبة للمواطن المصري طبقا للدستور في المادة رقم ۱۸ ، والتي تنص علي أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتخضع جميع المنشأت الصحية والمنتجات المواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة ، وفي ظل اهتمام الدولة بمنظومة التأمين الصحي الشامل".

رأي اللجنة وتوصياتها

أوصت اللجنة بعد أن استمعت إلى المناقشات المستفيضة من الأعضاء وممثلي الحكومة عن وزارة الصحة والسكان، وهيئة الدواء المصرية ، استقرت اللجنة إلى أهمية الموضوع المطروح عليها نظرا لارتباطه بالصحة العامة للمواطنين.

كا أوصت بتفعيل القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧ ، المنظم للإعلان عن المنتجات الصحية ولائحته التنفيذية في ۲۳ ینایر۲۰۲۲ ، لمنع فوضى الإعلانات المضللة ، حفاظاً على حياة وسلامة المواطن المصرى مع متابعة ورصد تلك المخالفات من قبل الجهات المنوط بها التصدي للإعلانات المروجة لوصفات لا علاقة لها بالطب من خلال إدارة الرصد الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع المباحث ، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها ، وكذلك سرعة ندب المفتشين من وزارة الصحة للوقوف على ضبط السوق الدوائي في مصر ووضع جدول زمني لضمهم إلى هيئة الدواء المصرية.