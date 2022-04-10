/691285/أبو-عايشة-مهنئا-الرئيس-بـ-العاشر-من-رمضان-ملحمة-عسكرية-مجيدة-تلهمنا-الانتصار-في-الحاضر-على-كافة-التحديات

هنأ النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، القيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس السيسي، ورجال القوات المسلحة، ورجال الشرطة وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان عام 1973. قائلا : إنها تهل على مصر وهى تعيش لحظة فارقة، وهامة في تاريخها وتذكرنا بلحظة مضيئة في التاريخ المصري برمته.

دوت الخليج

العاشر من رمضان ملحمة عسكرية مجيدة تلهمنا الانتصار في الحاضر على كافة التحديات

ولفت أبو عايشة في بيان له اليوم، أن ذكرى العاشر من رمضان، هى ذكرى النصر، حيث حارب الجندي المصري في رمضان وقدم أروع صور البطولة والتضحية، دفاعا عن وطنه وترابه وإنهاء عار الهزيمة واستعادة سيناء. قائلا: إنه النصر الأكبر والأهم في القرن العشرين ليس لمصر فقط ولكن للأمة العربية برمتها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ذكرى نصر العاشر من رمضان، تحل على مصر وهى دولة قوية رائدة. ملكت مفاتيح قوتها وسيادتها، تحت حكم قيادة سياسية رشيدة وواعية بالتحديات والمخاطر. فكثير من الدول العربية وداخل الاقليم يغارون من مصر، بسبب استقرارها وحالة الأمن فيها وتجاوزها كل التحديات والصعاب وقهر الإرهاب. فهو نصر في الماضي ونصر في الحاضر بشهادة وبرؤية الجميع.

وعليه إذ نهنىء القيادة المصرية بذكرى هذا النصر التاريخي فإننا نرفع القبعة احترامًا وتقديرا، لبطولات وتضحيات الجيش المصري في الماضي والحاضر.. عاشت مصر وعاش جيشها الأبي العظيم.