ممثل الأغلبية بمناقشات الشيوخ للأزمة السكانية:لابد أن يكون للتوعية والمحفزات دور حاسم فى الحل«فيديو»

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أكد النائب حسام الخولى، ممثل الأغلبية بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بأن التوعية والممزيات والحوافز سيكون لها الدور الأهم فى حل إشكالية الزيادة السكانية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر.. الحلول والمقترحات التي تدور حولها.

ولفت النائب حسام الخولى إلى أن الزيادة السكانية تتسبب فى كل إشكاليات التنمية ومواجهة النمو الاقتصادى الذى تعمل عليه أى دولة وهو ما رصدته الدراسة المعروضة والمقدمة من النائبة سهير عبد السلام موجها الشكر لجميع الأعضاء ولجان المجلس على مشاركاتهم الفعالة.

الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، تتضمن إنشاء الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقًا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعـة لرئيس الجمهورية تحت مسمى "الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة"، لضمـان منحهـا عـوامـل القـوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامـل مـع مختلف الجهات المعنيـة بهـذا المـلـف.