/691280/رئيس-محلية-النواب-يطالب-الحكومة-بوضع-جدول-زمني-لحل-أزمة-المواقف-العشوائية-والسرافيس

طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من الجهات المعنية بالحكومة وضع جدول زمني للانتهاء من ملف المواقف العشوائية والسرفيس .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتقنين المواقف العشوائية، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بوضع جدول زمني لحل أزمة المواقف العشوائية والسرافيس

وقال "السجيني": نجحنا رغم كل الصعوبات فى إدارة ملف المخلفات، ولكن ملف المواقف العشوائية "لسه تايهين فيه".

واستطرد موجها كلامه للمسئولين بوزارتى النقل والتنمية المحلية، قائلا: "عايزين جداول ثابتة بحجم الإيرادات عشان نعرف الدولة حققت قد إيه من إشرافها على المواقف العشوائية".

يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه اللجنة مواجهة حادة بين النائب أحمد السجيني وسيد متولي ممثل وزارة النقل، وذلك على خلفية ما أثاره الأخير من قيام بعض الموظفين بتشغيل سيارات أجرة داخل المواقف العشوائية.

وعقب "السجيني"، قائلا بغضب: "هناك جهات مثل الرقابة الإدارية تستطيع التصدى لهذا الأمر، وما ذكرته هو تجاوز وفساد وسرقه وازدواجية فى الجمع بين العمل الحكومى والعمل الخاص المخالف لتوجهات الدولة".

قال أحمد السجيني ان تكلفة ترخيص التوكتوك مبالغ فيها ، وتجعل صاحب التوكتوك يبتعد عن الترخيص، متساءلا ليه ٦٠٠٠ ج للترخيص، خليها ١٠٠٠ جنية أو ٥٠٠، موضحا إن الإصلاحات الهيكلة كثير منها لا يحتاج إلى أنفاق وتستطيع أن تانى من وراءها مليارات.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها غدا، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، و ذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلاً عن الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة.