/691270/حقوق-إنسان-الشيوخ-تناقش-اقتراح-النائب-محمود-القط-بشأن-إنشاء-إدارة-للرقابة-علي-عمالة-الأطفال

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، بشأن عمالة الأطفال والضوابط الحاكمة لها ومقترح بإنشاء إدارة للرقابة علي عمالة الأطفال ويكون لها حق الضبطية القضائية، وذلك بحضور ممثلي وزارة القوي العاملة.

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إنشاء إدارة للرقابة علي عمالة الأطفال

أكد القط، في مقترحه، علي أن استغلال الاطفال في العمل هو أحد أهم الموضوعات التي تؤرق الدولة المصرية حاليا رغم أن الدستور المصري و القوانين المنظمة تجرم عمل الطفل و حددت آليات و شکل عمله طبقا للاتفاقيات و المعاهدات الدولية، و أيضا قامت وزارة التضامن الاجتماعي باستحداث إدارة مختصة للتفتيش على عمل الاطفال بموجب القرار الوزاري رقم ٤٧ لعام ٢٠١٦ إلا أن تلك الادارة لم تقم بمهامها المنوطة بها حتى الآن لأسباب عديدة منها أنها لا تملك الصلاحيات اللازمة لتقوم بمهامها كما سيتم توضيحه في المذكرة الإيضاحية .

خطة التنمية 2022-2023 تصل الشيوخ..وعبد الرازق يحيلها للجنة المالية والاقتصادية

هذا و أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستها وإعداد تقرير عنها.

الجدير بالذكر، أن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية محال من مجلس النواب إلى الشيوخ لأخذ رأيه فيها طبقا للدستور، حيث ينص قانون مجلس الشيوخ على أن يؤخذ رأي الشيوخ في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومن المقرر أن يبلغ مجلس الشيوخ رآيه بما ينتهى إليه فى مشروع قانون الخطة بعد مناقشتها بالجلسة العامة الى مجلس النواب الذي يناقشها بدوره ويصدرها كقانون.