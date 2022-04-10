«مستقبل وطن» يتابع أسعار السلع بمعارض أهلاً رمضان  بالسادس من أكتوبر

/691276/مستقبل-وطن-يتابع-أسعار-السلع-بمعارض-أهلا-رمضان- بالسادس-من-أكتوبر

قال المهندس إيهاب الهادي أمين حزب مستقبل وطن بالسادس من أكتوبر، إنه بالتعاون مع النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب أمين شئون المجالس المحلية للحزب بمحافظة الجيزة ، قامت أمانة الوحدة الحزبية بحدائق أكتوبر بمتابعة الأسعار بمعارض “ أهلاً رمضان ” المقامة بمنطقة الصفوة “ابني بيتك” الثانية و”منطقة دهشور” ، وذلك وسط إقبال جماهيري كبير وتم الاستفسار من الجمهور عن مدى فاعلية هذه المعارض والتي تم إعدادها استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك ، وزيادة الوعي حول أهمية الرعاية المتكاملة لهذه الشريحة والمساهمة فى تقديم الدعم المستمر للمواطن البسيط..

دوت الخليج

متابعة أسعار السلع بمعارض “أهلاً رمضان” بالسادس من أكتوبر

أنة تأكيداً على الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب ، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة، تابعت أمانة الحزب بالسادس من أكتوبر أسعار السلع بمنافذ أهلاً رمضان.

وتابع أمين حزب مستقبل وطن أن متابعة المعارض والمنافذ السلعية تتم بإشراف الدكتور عمر قاسم أمين التنظيم بالسادس من أكتوبر والمهندس أيمن موسى أمين مساعد الحزب بالمدينة ومحمد حسنى أمين وحدة حدائق أكتوبر وزهرة موسى أمين مساعد وحدة حدائق اكتوبر ، وعصام نور أمين تنظيم وحدة حدائق اكتوبر والكابتن سامح أبو حراء أمين التواصل الجماهيرى، بمشاركة بسنت أمين ومحمود المقرحي عضوا هيئته مكتب أمانة المجالس المحلية بمحافظة الجيزة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن دعماً لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات في مختلف المجالات التي تهم المواطن وتلبي احتياجاته في شتي المجالات.