ممثل الكنيسة بمناقشات الأزمة  السكانية فى مجلس الشيوخ:نُبارك عملية تنظيم النسل بما يرضي الله«فيديو»

/691273/ممثل-الكنيسة-بمناقشات-الأزمة -السكانية-فى-مجلس-الشيوخنبارك-عملية-تنظيم-النسل-بما-يرضي-اللهفيديو

قال القمص بيشوى بالميلاد اسكندر شارل، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية القبطية، بمناقشات مجلس الشيوخ لدراسة الزيادة السكانية، المقدمة من النائبة سهير عبد السلام، أن الكنيسة كمؤسسة فى الدوله المصرية تتعاون مع مؤسسات الدولة وتحفز على مسألة تحديد الأسرة وتنظيم النسل.

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وقال أيضا لدينا نص فى الكتاب المقدس يقول "بعاقل واحد تعمر المدينة وقبيلة من الأثماء تخرب"، مضيفا:" لا تنصلح الأمور إلا بتنمية الفكر، وفكر الإنسان يستوعب ما تطلب منه الدولة" متابعا" نحن فى الكنسية نخاطب الجسد ونخاطب الروح، والكنسية تبارك وتؤيد عملية تنظيم النسل بما يرضي الله وما يتفق مع إرادة الله، كما أن الكنيسة تسعى إلى تنظيم النسل بالصورة التى لا تضر الأم والأبن".

وتابع :" الدولة إذا كانت تهتم بالتنمية، الكنسية تسعى للتنمية أيضا سواء القري أو المراكز أو المحافظات"، مضيفا:"قداسة البابا تواضروس دائما يقول يجب أن نكون يد وأحد مع البلد لنكون دولة حديثة" وأوضح أن الكنسية دائما تقوم بحملات توعية للشباب المتزوج من أجل أن يملكون القوة.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئس مجلس الشيوخ إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، والتي تتضمن إنشاء الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، إلى رئاسة الجمهورية.

وأوصت بإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقًا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعـة لرئيس الجمهورية تحت مسمى "الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة"، لضمـان منحهـا عـوامـل القـوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامـل مـع مختلف الجهات المعنيـة بهـذا المـلـف.