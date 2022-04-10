/691268/مستقبل-وطن-يواصل-توزيع-هدية-الرئيس-على-أهالي-قرى-العياط

أكد النائب حازم عويان عضو مجلس النواب، عن دائرة البدرشين والعياط، إنه في إطار جهود حزب مستقبل وطن المستمرة لدعم كافة المواطنين علي أوسع نطاق ممكن، تم توزيع ٨٠٠ شنطة رمضانية ضمر هدية الرئيس علي المواطنين بالتنسيق مع أمانة حزب مستقبل وطن بمركز العياط بقيادة المستشار بسام الخبيري، موضحًا أن عمليات التوزيع تضمنت قرى الرقة وعزب باجة الشيح وعزبة الوقف وعزبة ابو شيحه وعزبة الهوانم ومساكن الجسر وعزبة قرني.

دوت الخليج

مواصلة توزيع هدية الرئيس علي اهالي قري العياط

أنة تعزيزًا للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة، شهدت قرى مركز العياط استكمال توزيع هدية الرئيس من خلال أمانة الحزب بالمركز برعاية النائب حازم عويان عضو مجلس النواب.

وقال عضو مجلس النواب، أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ حملة "طرق وفتح أبواب الخير" التي تستهدف توزيع هدايا الرئيس على جميع قرى مركز العياط، وهي حملة مستمرة طول شهر رمضان الكريم لدعم ومد يد العون والمساعدة لأهالينا تم توزيع كافة المواد الغذائية الأساسية على الفئات الأكثر احتياجًا.

أشاد المستشار بسام الخبيري، أمين حزب مستقبل وطن بمركز العياط، إنه بالتعاون مع النائب حازم عويان عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين والعياط وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عن دائرة العياط والبدرشين، يتم مواصلة وتكثيف الدور الهام الذي يقوم به الحزب دعمًا للأهالي بمختلف قرى مركز العياط، وفي ذلك الإطار تم اليوم استكمال توزيع هدايا الرئيس بدعم من النائب حازم رياض عويان بتوزيع كميات كبيرة من المساعدات الغذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك على الأسر والفئات الأكثر احتياجًا والأرامل والأيتام.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في حياتهم ورفع الضغط عن كاهل المواطنين وكبار السن تفعيلًا للمبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة وحياة كريمة.