/691261/فادي-خفاجة-يشتكي-من-قلة-الأعمال-المعروضة-عليه-اعدمونا-أحسن

خرج الفنان الشاب فادي خفاجة عن صمته ليشتكي من قلة عرض أعمال فنية عليه رغم ازدحام الماراثون الرمضاني 2022، كاشفًا أن الأمر أدى إلى إصابته باكتئاب.

دوت الخليج يرصد شكوى الفنان فادي خفاجة من قلة الأعمال المعروضة عليه.

فادي خفاجة يخرج عن صمته

وكتب فادي خفاجة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "هو جيل التمانينات اتحكم عليه بالإعدام؟؟؟ طيب اعدمونا أحسن ما نموت كل يوم.. الواحد مر بكل مراحل الاكتئاب ومش عارف هيروح فين تاني، كل المسلسلات ديه ومبنشتغلش؟؟؟ طيب ليه".

لترد عليه الفنانة راندا البحيري قائلة: "اه اتكتب علينا بالإعدام و مش المفروض نشتكي و لو اشتكينا يتقال لنا عييييب!!!! انا بسبب اني مش بمثل دخلت مشاريع علشان اشوف اي شغلانه تانيه و وبيتنصب عليّ عادي جداً علشان انا عيشت عمري كله ممثله و مكنتش اعرف اني المفروض اتعلم حاجه تانيه او احس شغلانه تانيه علشان هييجي اليوم.اللي الشغلانه تقلب علينا عادي جدا كده".

معلومات حول فادي خفاجة

فادي خفاجة ممثل مصري شاب، دخل عالم الفن منذ صغره وكانت بداية تمثيله وظهوره في مسلسل يوميات ونيس، ولد الفنان فادي خفاجة في محافظة القاهرة وذلك في اليوم الثالث عشر من شهر مايو في عام 1983، ظهر فادي خفاجة في مسلسل يوميات ونيس وذلك مع الفنان القدير محمد صبحي والفنانة الراحلة سعاد نصر، وقام بأداء دور أحد أبناء ونيس الأربعة وله العديد من الأدوار والأعمال الرائعة، وشارك في العديد من البرامج التلفزيونية وقام بالتمثيل في المسرح، له شقيقان يعملان بالتمثيل منذ الصغر أيضاً، ولكن قام أحدهم باعتزال الفن بعد أن تعرض لعدة مواقف مزعجة.

شارك في مسلسل قوت القلوب وقام بأداء دور الضابط وكان ذلك العمل عام 2020 وقام بالمشاركة في مسلسل حدوتة مرة وكان ذلك العمل عام 2019 و شارك في مسلسل حواديت الشانزليزيه وقام بأداء دور محمد وهذا العمل عام 2019.

قام بأداء دور حداد السيناوي، في مسلسل الاختيار 2، كما قام الفنان فادي خفاجة بنشر صوره له مع أخيه هادى خفاجة من كواليس مسلسل الإختيار وأشار أن أدوارهم فخر لهم خلال مسيرتهم الفنية، ناقش العمل أحد الأحداث الهامة التي حدثت في مصر في الآونة الأخيرة، والتي كان من بينها مقتل الشهيد أحمد المنسي قائد كتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري في رفح شمال سيناء.