/691278/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-مصر-تمثل-أهمية-محورية-في-الشرق-الأوسط-وأفريقيا

أعربت فون ديرلاين رئيس المفوضية الأوروبية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة مع مصر، مؤكدةً رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، في ضوء المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه منطقة شرق المتوسط، وبالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية محورية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفيٍ اليوم أجرته رئيسة المفوضية الأوروبية، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تناول عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها سبل تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين على كافة الأصعدة، وجهود التنسيق بشأن أهم الملفات الإقليمية والدولية.

كما شهد الاتصال تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن كيفية التعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الاوكرانية خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة بأنواعها المختلفة، وكذلك الأمن الغذائى وتراجع سلاسل التوريد، حيث تم التوافق على التنسيق المنتظم بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لبلورة المبادرات والجهود المشتركة في هذا السياق.

رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر تمثل أهمية محورية في الشرق الأوسط وأفريقيا

من جانبه؛ أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكا استراتيجياً في مختلف المجالات، وكذا التنسيق والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الطرفين، معرباً عن التطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، سياسياً واقتصادياً وتنموياً، لاسيما في ظل زيارة الرئيس مؤخراً إلى بروكسل، مع تأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء التحديات المشتركة.