/691275/الرعاية-الصحية-نعمل-علي-قدم-وساق-لتنفيذ-كافة-المبادرات-الرئاسية-علي-أرض-الواقع

أكد الدكتور محمد أحمد العقاد، مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، على أن الرعاية الصحية تهتم بالمواطن المصرى وصحته، موضحا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية هى أحدى الهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

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وأشاد محمد أحمد العقاد، عبر لقائه فى برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، بالمبادرات التى إطلاقها الرئيس السيسى والتى كانت أولهم مبادرة 100 مليون صحة، مؤكدا على أن قطاع الصحة يعمل على قدم وساق من أجل تنفيذ تلك المبادرات على أرض الواقع والوصول إلى كافة المواطنيين المصريين، حيث تتواجد بعض المبادرات داخل المستشفيات، بينما توجد مبادرات أخرى داخل الوحدات والمراكز.

أهداف مبادارة رمضانك صحى التى أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية

وأكد على اهمية مبادرة "رمضانك صحة" والتى تهدف للوصول إلى المواطنيين فى منازلهم للكشف عليهم وللمتابعة المنزالية لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تقوم بتوفير الطاقم الطبى التابع للهيئة العامل للرعاية الصحة إلى داخل منزل المريض فى جميع المناطق داخل المحافظات المستهدفة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من تلك المبادرة بدأت فى محافظة بورسعيد ثم الأقصر والاسماعلية، حيث سوف تصل تلك المبادرة إلى كافة المرضى بأمراض مزمنة فى ال3 محافظات المستهدفة خلال شهر رمضان، لافتا إالى أن رئاسة الوزراء قامت بضم مستشفتين و13 مركز ووحدة فى جنوب سيناء داخل المبادرة.

وأشار إلى أنه توجد ثلاث مراحل للزيارات الطبية إلى المنازل داخل المحافظات المستهدفة على مدار شهر رمضان، مضيفا أنه يوجد زيارات صباحية وزيارات فى فترة العصر والمرحلة الأخيرة من الزيارات تكون فى فترة ما بعد الإفطار.

جهود الدولة المصرية فى الملف الصحى

وأشار الدكتور محمد أحمد العقاد إلى أن مبادرة رمضانك صحة جاءت فى إطار اهتمام القطاع الصحى بصحة المواطن المصرى، مؤكدا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحرص دائما على توجيه كافة قطاعات الدولة بوضع المواطن المصرى على رأس أولوياتهم.

ولفت إلى أن تم إطلاق مبادرة رمضانك صحة فى رمضان ، نظرا لصعوبة الانتقالات فى هذا الشهر وكسل بعض المواطنيين للذهاب إلى المستشفيات، ولذلك حرصت الرعاية الصحية من خلال تلك المبادارة الى الوصول إلى منازل المواطنيين لمتابعة حالتهم الصحية.