/691264/الصحة-توافق-على-تكليف-خريجي-كليات-طب-الأسنان-من-الجامعات-الحكومية-والخاصة-دفعة-2020

وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، على تكليف أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة دفعة 2020.

دوت الخليج

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أطباء الأسنان من خريجي دفعة 2020 سيتم تكليفهم من خلال التنسيق الإلكتروني العام طبقاً لـ (المجموع، الاحتياجات، الرغبات، التوزيع الجغرافي).

الصحة توافق على تكليف خريجي كليات طب الأسنان من الجامعات الحكومية والخاصة دفعة 2020

ومن جانبها، أشارت الدكتور سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إلى أن عدد أطباء الأسنان دفعة 2020 بلغ 8 آلاف و375 طبيب، بينهم 3 آلاف و555 طبيبا، من خريجي الجامعات الحكومية، بينما بلغ عدد خريجي الجامعات الخاصة 4 آلاف و820 طبيب.

وأوضحت «حلمي» أن الأطباء سيتم تكليفهم على مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية والجهات التابعة للوزارة وبعض الجهات الخارجية، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء تسجيل الرغبات في الجرائد الرسمية.