عاجل- الرئيس السيسى يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وصح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن كيفية التعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية، خصوصًا فيما يتعلق بامدادات الطاقة بأنواعها المختلفة.

وأضاف أن الاتصال تباحث ملف الأمن الغذائى وتراجع سلاسل التوريد، حيث تم التوافق على التنسيق المنتظم بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لبلورة المبادرات والجهود المشتركة فى هذا السياق.

وأعربت فون ديرلاين عن تقدير الاتحاد الأوروبى للعلاقات القوية والمتميزة مع مصر، مؤكدةً رغبة الاتحاد فى مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، فى ضوء المصلحة المشتركة فى التصدى للتحديات التى تواجه منطقة شرق المتوسط، وبالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية محورية فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

من جانبه، أكد الرئيس حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبى، باعتباره شريكًا استراتيجيًا فى مختلف المجالات، وكذلك التنسيق والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية التى تواجه الطرفين، معربًا سيادته عن التطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاتصال تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التى يشهدها التعاون المؤسسى بين الجانبين، سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، خصوصًا فى ظل زيارة الرئيس مؤخرًا إلى بروكسل، مع تأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل فى هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما فى ضوء التحديات المشتركة.