القباج تستعرض تقريرا عن معارض وحدات التضامن بالجامعات

جدة - نرمين السيد - ونظمت وحدات التضامن الاجتماعى عددا من المعارض بجامعات "الفيوم، بنى سويف، قناة السويس، عين شمس، جنوب الوادى بقنا، الوادى الجديد، المنوفية"، تحت رعاية الوزيرة، حيث بلغ عدد المستفيدين 5500 طالب وطالبة، وبلغ إجمالى العارضين ما يزيد على 70 عارضًا.

وشملت المعارض عددًا من المنتجات "السلع الغذائية، الملابس، المفروشات، المشغولات اليدوية، الشنط، الأحذية"، حيث وفرت تلك المعارض السلع بأسعار رمزية بنسب أقل من 25% إلى 50% من السوق الخارجية، وشملت المنتجات معروضات صنعت بأياد الطلاب، ومعروضات للأسر المنتجة بالمديريات، ومعروضات بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة تدعيمًا لمساعدة كل الطلاب للاستفادة من المنتجات.

كما نظمت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الفيوم معرضا لمدة يوم واحد، شمل العديد من المنتجات "سجاد، كروشيه، إكسسوارات، مشغولات بالكروشيه، عرائس يدوية، مفارش، ومشغولات مطرزة، شنط، منتجات منزلية، ومشغولات ديكورية مصنعة بالخوص"، ضمن مشاركتها فى مهرجان الإرادة والتحدى، حيث شمل عدد العارضين 6 من الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعى، وعرضت المنتجات بنسبة تخفيضات تراوحت بين 10% إلى 15%، بينما بلغ عدد المستفيدين ما يزيد على 350 مستفيدًا.

كما نفذت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة بنى سويف معرضًا خيريًا لمدة يوم واحد، بتوزيع عدد من قطع الملابس بلغت أكثر من 1800 قطعة تقريبًا، أثناء مشاركتها فى إحدى القوافل بالجامعة، ووزعت الملابس كهدايا بدون أى مقابل، وتم توزيع كل المنتجات بنسبة 100%.

وشاركت وحدة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية مديرية التضامن فى تنظيمها لمعرض الأسر المنتجة بالجامعة، حيث شمل على العديد من المنتجات، وكذلك نظمت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة قناة السويس معرضًا للأسر المنتجة، وشمل العديد من المنتجات "الملابس، المفروشات، أدوات تزيين وديكور"، وبلغ عدد المستفيدين لوحدتى الإسكندرية وقناة السويس ما يزيد على 700 مستفيد.

ونظمت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة عين شمس معرضًا لمدة يوم واحد استعدادًا لشهر رمضات المعظم، وتشجيعًا للحرف اليدوية للطلاب، حيث شمل المعرض 15 عارضًا من الطلاب المتطوعين بالوحدة، وكذلك عارضين من الأسر المنتجة، وتضمن منتجات "كروشيه، إكسسوارات، مفروشات، أدوات رمضان من فوانيس وأدوات منزلية بمشغولات رمضانية، شنط، مواد غذائية، مشغولات مطرزة، ملابس"، وقد بلغت نسبة التخفيض من 25% إلى 50%، بينما تراوحت نسبة التخفيض للملابس أكثر من 80%.

وحقق المعرض نسبة بيع أكثر من 85%، ولبعض الأسر والطلاب بلغت النسبة 100%، فى حين بلغ متوسط نسبة المبيعات أكثر من 10 آلاف لإجمالى 450 مستفيدًا من خدمات المعرض خلال اليوم الواحد، وساهم المعرض فى تزايد أعداد الطلاب على الوحدة للتعرف على ماهية الحرف اليدوية، وكيفية مشاركتهم فى المعارض المقبلة، مما أدى لتزايد اشتراك الطلاب بورش الحرف اليدوية التى تنفذها الوحدة فى جامعة عين شمس.

وشاركت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة جنوب الوادى بقنا الأسر المنتجة فى معرضها بعرض منتجات للحرف اليدوية المصنوعة بأيادى الطلاب "كروشيه، مشغولات مطرزة، تارات كروشيه"، ونفذ المعرض لمدة يوم واحد بإجمالى مستفيدين تجاوز الـ340 مستفيدًا، ولاقى المعرض أثرًا طيبًا فى نفوس الطلاب لاهتمام الوحدة بعرض مشغولاتهم اليدوية فى معرض شمل العديد من العارضين.

وتحت شعار"إبداع" نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة المنوفية معرضًا للأسر المنتجة والطلاب الموهوبين، والذى استمر لمدة 3 أيام، لـ18 عارضًا، شمل المعرض العديد من المنتجات، خصوصا السلع الغذائية التى تأتى تناسبًا مع شهر رمضان، حيث استطاعت الوحدة توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

وتضمن المعرض العديد من المنتجات الأخرى "الملابس – السجاد - الأحذية - الشنط - اللوحات التشكيلية - المفروشات"، وترواح عدد المستفيدين 900 مستفيد تقريبًا، بينما تراوحت نسبة المبيعات أكثر من 85% من المنتجات المعروضة، وحقق المعرض نجاحًا كبيرًا فى مساعدة الطلاب والعاملين بالجامعة لتوفير العديد من الاحتياجات اللازمة لشهر رمضان الكريم بأسعار أقل من السوق الخارجية خصوصا السلع الغذائية.

واستكمالًا لسلسة المعارض التى تنفذها الوحدات بالجامعات، نفذت وحدة التضامن الاجتماعى بالوادي الجديد، معرضًا بأسعار مخفضة لمدة 5 أيام لعدد 15 عارضًا من الطلاب والأسر المنتجدة والتجار المشاركين بعرض المنتجات بأسعار رمزية، وشمل المعرض العديد من المنتجات المصنعة يدويًا، وأخرى "الملابس- الشنط- الإكسسورات- الكروشيه- المنظفات والعطور- السلع الغذائية – المنتجات الرمضانية"، وتراوحت نسب التخفيض ما بين 25% إلى 30%، وتم بيع أكثر من 850 سلعة غذائية، وتم بيع أكثر من 65% من المعروضات لما يقرب من 850 مستفيدًا.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية منذ بداية عام 2021، وتم تنفيذه داخل 29 جامعة تتضمن الجامعات الحكومية، وجامعة الأزهر بفروعها الثلاثة، والجامعة المصرية الروسية، وتسعى الوزارة إلى التوسع فى بقية الجامعات المصرية الخاصة.