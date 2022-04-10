/691267/انكشاف-أفاعي-الإخوان-الاختيار-3-يفضح-مخططات-الخراب-والدمار-بالصوت-والصورة

واصل مسلسل الاختيار في أحدث أجزاءه، تجسيد مجموعة من اللحظات الفارقة من عمر الوطن، والتي أظهرت قيادات وقامات وطنية رفيعة استعدت للتضحية بكل ماتملك من أجل الحفاظ على الوطن الغالي، وآخرون من خفافيش الظلام، ومثيري الفتن وأتباع الجماعات الظلامية ممن كانوا على استعداد لإشعال البلاد وإحداث الخراب بها.

يرصد دوت الخليج الضجة الهائلة التي أعقبت عرض الحلقة الثامنة من مسلسل «الاختيار 3» بعد أعلان الشركة المنتجة عن مفأجأة خلال الحلقة، والتي كشفت عن تهديدات من الرئيس السابق محمد مرسي بحرق مصر إذا لم يتولي حكم البلاد خلال فترة 2012، وهو ما أدى لمزيد من حالة الانكشاف لقيادات الجماعة الإرهابية أمام الشعب المصري.

قامات وطنية

أظهر مسلسل الاختيار مقدار الصلابة والإصرار والتحدي في عيون الفريق عبدالفتاح السيسي حينها، وصوت المشير محمد حسين طنطاوي، وتصديهم لمخططات الجماعة الإرهابية، وتهديدات الرئيس الإخواني محمد مرسي، المعبر عن جماعة كاملة خلفه شكل بالنسبة إليها "الواجهة" التي لوحت وهددت بتمزيق أمن الوطن والمواطن.

جاءت تعبيرات وجه الرئيس السيسي حينها دالة على حجم إدراكه للخطر الداهم الذي تشكله جماعة الإخوان المسملين، وتحديدا حينما وجه مرسي الحديث قائلا: "النتيجة متتغيرش لأن دي إذا حصلت ليس لها من دون الله كاشفة، الموجة اللي جاية موجة إضرام نيران لمن لا يقدر المسؤولية، أنا لا أتمنى هذا ولا أريده ولا أوافق عليه، فيما رد المشير: "أنا عاوز أقلك لو حصل وجهة ما حاولت تضرم النيران في البلد هتبقى مصيبة على البلد وعلينا".

أفاعي الإخوان

تواصل حلقات مسلسل الاختيار في الجزء الثالث كشف الأفاعي الإخوانية السامة، واللهجة التي كان يضمرها قيادات الإخوان، وكانوا أشد حرصا على ألا يظهروها للرأي العام، وإنما يهددون بها الغرف المغلقة، إلا ان ذلك كله انكشف مع مضي الملحمة الدرامية "الاختيار 3" في كشف أحدث فصولها.

أظهرت حلقات الاختيار الأخيرة، حجم الأخطار والتهديدات المروعة التي شكلتها جماعة الإخوان وقياداتها على أمن وسلامة الدولة المصرية، حيث تهديدات مباشرة بالصوت والصورة دون ذرة تشكيك فيها، تكشف الأنياب الحقيقية لجماعة الشر والدمار ، وعدم تورعها عن التهديد المباشر بإلحاق أشد درجات الأذى بالشعب المصري والدولة المصرية لو لم يتحقق مرادهم بالتربع على عرش البلاد.

إجرام الجماعة

جاء ضمن أبرز الأهداف التي برع صناع مسلسل الاختيار 3 في تحقيقها، هو الكشف عن الإجرام الكامل لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، في مقابل قوة وصلابة ومسؤولية قيادات القوات المسلحة، اللذين حافظوا على وحدة نسيج الدولة المصرية، وحموا مقدراتها، وكانوا على أتم الاستعداد للتضحية بالغالي والنفيس من أجل التصدي لمخططاب الخراب والدم.

وقد لاقى مسلسل الاختيار حالة من الاحتفاء والترحيب البالغ بالنجاح الذي حققه انطلاقا من عرض عددا من التفاصيل الخاصة بجماعة الإخوان، أثناء فترة توليها الحكم والطريقة التي أدارات بها الجماعة الدولة المصرية، والصدامات التي دخلت فيها الجماعة مع مؤسسات الدولة، ضمن محاولتها السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، ومختلف المؤسسات وعلى رأسها المؤسسات الأمنية، والعسكرية، وأجهزة الاستخبارات.

ولايزال الشعب المصري يتابع عن شغف وترقب لما يعرضه المسلسل من فشل الجماعة في تنفيذ كل المخططات التي وضعتها، حيث كانت كل تحركاتها مرصودة من جانب أجهزة الدولة، التي أعاقتها.