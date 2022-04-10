/691262/لكثرة-الحوادث-الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-محمد-الصالحي-بشأن-إحلال-وتجديد-طريق-الزقازيق-السنبلاوين-للحكومة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، على إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي بشأن إحلال وتجديد طريق الزقازيق السنبلاوين"، للحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات.

دوت الخليج

إحلال وتجديد طريق الزقازيق السنبلاوين

المقترح برغبـة إحـلال وتجديـد طـريـق الزقازيق السنبلاوين، جاء لـعـدة أسباب منها أن:

-طريق الزقازيق السنبلاوين بطول 35 کم طریق فردی ۲ حاره مرورية بعرض 6 متر.

- الطريق المشار إليه هو الطريق الرئيسي بين مدينة الزقازيق ومدينة السنبلاوين مرورا بمدينتي القنايات وديرب نجم.

-الطريق المشار إليه يمر بكتل سكنيه على طول الطريق مما يصعب توسعته.

- وجود كثافة مرورية عالية من جميع أنواع المركبات.

- كثرة الحوادث على هذا الطريق مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

- حاله الطريق أقل من المتوسط في أجزاء منه وسيئه في أجزاء أخرى.

رأى اللجنة وتوصياتها

بعـد دراسـة الإقتراح برغبـة والإطلاع علـى نـصـوص الدستور والموضـوعات ذات الصلة واللائحة الداخليـة للمجلـس وكافـة الـقـوانين ذات الصـلـة ومـا أسـفـرت عـنـه مناقشـات السيد النائـب مـقـدم الإقتراح برغبـة وأعـضـاء اللجنـة وممثلي الحكومـة فقد إنتهت إلى الآتي: -

تـرى اللجنـة الموافقة على المقترح المقـدم مـن النـائـب/ محـمـد الـصـالحي عـن إحـلال وتجديد طريق الزقازيق السنبلاوين الحالي.

وتوصى اللجنة بالآتى:

-رفع كفاءه طريق الزقازيق السنبلاوين فور الإنتهاء من توصيل الغاز للمدن التي يمر بها الطريق.

-تشغيل الجزء المنتهى من الطريق الدائري الجديد من الزقازيق حتى مدينه ديرب نجم بطول 17 كم لحين الإنتهاء من الجزء الآخر من ديرب نجم حتى السنبلاوين.

واللجنـة إذ تـورد تقريرهـا إلى المجلـس المـوقـر وترجـو التـفـضـل برفعـه إلى الحكومـة لإتخاذ ما تراه لازما بشأن تنفيذه.