/691260/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-زين-الإطناوي-بشأن-تطوير-منطقة-البهنسا-التاريخية-بالمنيا-للحكومة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، على إحالة الإقـتـراح برغبة المقدم من النائب الدكتور زين الإطناوي بشأن تطوير منطقة البهنسا التاريخية بمحافظة المنيا، للحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات.

دوت الخليج

تطوير منطقة البهنسا

تضمن الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب الدكتور زين الإطناوي ما يأتي:

1_ آن البهنسا بلدة بمرکز بني مزار بمحافظة المنيا تقع بين بحر يوسف وسفوح التلات من سلسة الجبال الليبيلة على مسيرة کم غربي بنی مزار، وتبعد عن العاصمة حوالی 200 کم، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها في الكثير من البرديات التي ترجع إلى العصر اليوناني الروماني.

2- يقول عنها المؤرخون العرب لها ازدهرات في العصر الإسلامي ، وكانت تحتوى على الكثير من الكنائس والقصور ، وكانت مركزا لتصنيع الأنواع الفاخرة من النسيج الموشي بالذهب

3_ أن للمنطقة مكانة خاصة للمسلمين والمسيحيين تتمثل فيما يأتي مر بها السيد المسيح وأمه السيدة مريم ويوسف النجار وجلسو بها واستظلوا بشجرة على أرضها ومازالت هذه الشجرة موجودة إلى الآن تجذب العديد من السياح المصريين والأجانب لما للمكان من قديةللمسلمين والمسيحيين، مما يمكنا جعل المنطقة بأكملها محض أنظارالعالم ، وهو ما من شأنة أن يسهم في إنعاش القطاع السياحي خاصة في محافظات الصعيد ، بما يسهم بدوره في خلق المزيد من فرص العمل للشباب من خلال إقامة عديد من المنشات الساحية، ومن الجدير بالاشارة أنة طبقا للمعلومات التاريخية التي وردت في كثير من المصادر والمراجع العربية وتحفظ به المتاحف من الدالة مادية تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن البهنسا كانت مركز من أهم مراكز صناعة النسيج في مصر في العصر المسيحي.

رأى اللجنة وتوصياتها

في ضوء ما تم طرحة من رؤي وأفكار ،وما أثرية من مناقشأت ومقترحات ،قد خلصت اللجنة مجموعة من التوصيات أبرزها :

_قيام وزارة السياحة والاثار بتشكيل لجنة أثرية فنية للتدقيق في المعلومات الخاصة بمنطقة البهنسا التاريخية ،استكمالا لعمل اللجنة السابقة (التي شكلت عام 2001) ، وذالك للنظر في إمكانية تسجيل ما تبقي من اثار في المنطقة .

_وضع خطة لتطوير المنطقة بشكل متكامل من خلال التعاون مع بقية الوزارات والهيئات الحكومية المعينة في ضوء ما ينتهي إلية رأي اللجنة الأثرية المقترح تشكيلها .