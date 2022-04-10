/691258/عبد-العزيز-النحاس--الزيادة-السكانيه-ابتلعت-كل-جهود-التنميه-وأدت-لظهور-العشوائيات-كقنابل-موقوته-ومفرخه-للبلطجه
أكد النائب عبد العزيز النحاس رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، أن المشكلة السكانية باتت مشكلة وأزمة كبيرة توثر علي التنميه للدول الكبري المتحضرة و ذات الاقتصاديات الكبري فما بالنا بالدول الناميه .
دوت الخليج
الزيادة السكانية ابتلعت كل جهود التنميه وادت لظهور العشوائيات
وشدد النحاس في كلمته في الجلسه العامة اليوم خلال مناقشة دراسة بشأن النمو السكاني وتنمية الأسرة، وذلك من خلال تقرير أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بناء على الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام ، بان الزيادة السكانيه ادت الي ابتلاع كل جهود التنميه وظهور مشاكل اجتماعيه وظهور العشوائيات بشكل كبير التي اصبحت قنابل موقوته ومفرخه لعدد كبير من الظواهر ابرزها البلطجه وغيرها .
وطالب النحاس بصياغة خطاب ودور كبير ليس علي الحكومه فقط ولكن علي المجتمع المدني والاعلام ومجلسي الشيوخ والنواب وكل مؤسسات الدولة في سبيل اقضاء علي ظاهره الزيادة السكانيه خاصة اننا في ظل الجمهوريه الجديده وفي حاجه ماسه الي محور مجتمعي حقيقي يساعد في القضاء علي هذه الظاهره السلبيه .
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