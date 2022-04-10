/691255/النائب-طارق-الطويل-يطالب-بسحب-منظومة-النقل-الجماعي-من-المحليات-كلها-فساد

قال النائب طارق الطويل، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعليقا على ملف المواقف العشوائية، : "بنتكلم فى وضع مفضوح، علي مستوى الجمهورية، فى كل مكان مواقف عشوائية منتشرة، عايز اعمل حصر لثروات المسئولين فى المواقف منذ توليهم وحتى الآن، هناك إيصالات مضروبة، ولما مواطن في الشارع يتضرب من بلطجي، الأمر لا يجب السكوت عليه".

دوت الخليج

النائب طارق الطويل يطالب بسحب منظومة النقل الجماعي من المحليات: "كلها فساد"

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتقنين المواقف العشوائية، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات

واستكمل: "لو عملت فيش وتشبيه لكل واحد في السرفيس هتلاقي في ملفه 20 سابقة، اسحبوا منظومة المواقف والسرافيس من المحليات، المحليات كلها فساد، اللي بيدخل للدولة من المنظومة دى 20% فقط والباقي محدش يعرف عنه حاجة، إيصالات الكارتة والسرافيس أقسم بالله بتطبع فى مطابع عادية، عاملين في السرفيس دخلوا بعجل وحاليا راكبين أحسن عربيات".