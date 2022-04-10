مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 9 بطولة نيللي كريم

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تنافس النجمة المصرية نيللي كريم في الماراثون الرمضاني الجاري بمسلسل «فاتن أمل حربي»، حاملة على عاتقها إحدى القوانين التي تحرم المرأة من حقوقها.

دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 9.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي 2022

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 9 على قناة CBC في تمام الساعة 7:30 مساءً ، ويعاد بث الحلقة في تمام الساعة 12:40 مساءً في تمام الساعة 1:30 صباحًا ، وستكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 10:15 مساءً الساعة 10:15 مساءً.

ورصدت الحلقة الثامنة من المسلسل تلقي فاتن التي تجسدها شخصيتها نيللي كريم حقيبة بمليون جنية من شخص مجهول وعند ذهابها بها إلى صديقتها هالة صدقي لتستشيرها في الأمر أتت الشرطة.

وكانت عزة التي تلعب دورها هالة صدقي اكتشفت أن زوجها المختفي يخبأ قطعة أثرية في مخزنه، وعلى الجانب الآخر تعرضت نيللي كريم للطرد من جانب شيخ بجميعة النور والإيمان.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها تواجه قانونا قديما قد يحرمها من حقوقها هي وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

وتتابع الأحداث حيث تظن فاتن أن طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما، وتعتقد أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تواجه مجموعة مشكلات بسبب قانون الأحوال الشخصية، الذي يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

نيللي كريم تتألق في ضد الكسر

جدير بالذكر أن الفنانة نيللي كريم تألقت في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «ضد الكسر» والتي تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية، حولى «سلمى» التي تعاني من تجاهل زوجها وتعدد علاقاته النسائية، مما يخلق مشاكل تدفعها إلى التخطيط لانتقام منه، وكان يحمل المسلسل في البداية اسم «طبع الحياة»، قبل تغييره إلى «ضد الكسر».

أبطال مسلسل ضد الكسر

ويشارك في بطولة مسلسل «ضد الكسر» نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، تارا عماد وحمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

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