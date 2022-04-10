الأورمان توزع 30 ألف كيلو لحوم للأسر الأولى بالرعاية فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - وأكد نائب مدير عام جمعية الأورمان محمود فؤاد - فى بيان اليوم الأحد - أن الجمعية خصصت 30 ألف كيلو جرام لحوم تم توزيعها خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى توزيع كراتين رمضان التى تحتوى على سلع ومواد غذائية، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة أسيوط.

وأوضح فؤاد أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، من خلال عمل أبحاث اجتماعية على مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى والبحث الميدانى، الذى يقوم به فرع الجمعية بالمحافظة ووفقًا لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم، لافتا إلى أن عملية التوزيع تشمل قرى مراكز محافظة أسيوط، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى داخل المحافظة.