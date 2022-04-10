عاجل- الرئيس السيسى يوجه بتعزيز دور الطاقة المتجددة

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التى تعتمد عليها عملية التنمية فى مصر، بما فيها التوسع فى طاقة الرياح من خلال الوحدات عالية الإنتاج لتوليد الكهرباء.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

واستعرض الدكتور محمد شاكر المشروعات القومية فى قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خصوصا التى تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية، فى إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التى تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية فى مصر بحلول عام 2035.

كما استعرض وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية فى هذا الخصوص، حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود فى هذا الإطار فى ضوء الاهتمام العالمى المتنامى بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة فى المستقبل القريب.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الكهرباء استعرض كذلك التدرج الزمنى لأعمال الكهرباء بالمشروع الزراعى العملاق "الدلتا الجديدة"، فضلاً عن الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع القومى لتنمية سيناء، فى ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسى لتلبية الاحتياجات التنموية، خصوصا فيما يتعلق بمشروعات قطاع الإنتاج الزراعى.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى الخاص بإنشاء مركز التحكم الرئيسى فى الشبكة القومية لنقل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الجهود التى تقوم بها مصر لتصبح ممراً لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزاً محورياً للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والإفريقية، إلى جانب دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ إلى الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.