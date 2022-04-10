الصحة: فحص 98 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 98 ألف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثى الولادة وتقديم العلاج بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاقها فى 13 من شهر يوليو الماضى وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحى وخالِ من مسببات الإعاقة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة فى مرحلتها الأولى تقوم بالكشف عن 19 مرضًا وراثيًا فى الأطفال المبتسرين بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المبادرة إجراء المسح الطبى لجميع الأطفال حديثى الولادة بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أشار الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن الأمراض الـ 19 التى يتم الكشف عنها تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقى، تضخم الغدة الكظرية الخلقى، أنيميا الفول، التليف الكيسى، فرط شحميات الدم الوراثى، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعى هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيونى/الميثيل مالونى بالدم، مرض البول القيقبى، ارتفاع التيروزين فى الدم – النوع الأول، ارتفاع الجالاكتوز فى الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).

وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق، أن الفحص يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها فى المركز المصرى للتحكم والسيطرة على الأمراض "Egyptian CDC"، والذى تم تزويده بمعمل مجهز بأحدث الأجهزة العالمية فى مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، لافتًا إلى أنه حال إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدى للمرض، وبدء تلقى العلاج اللازم وفقًا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة دينا عبدالسلام، منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، تخصيص 25 مركزاً لعلاج الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، وجارِ التوسع تباعًا فى تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية، موضحًة أن هذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية المجانية للأطفال الذين يعانون من أى أمراض وراثية، مما يساهم فى تمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأى من الأمراض الوراثية.

وأوضحت دكتورة دينا عبدالسلام، أن المراكز الـ 25 هم: "مركز طبى المحكمة، مركز طبى روض الفرج، مركز طبى عين حلوان، مركز طبى مصر القديمة" بمحافظة القاهرة، و"عيادة الإرشاد الوراثى بمستشفى أطفال الرمد، ومركز بمستشفى الطلبة" بمحافظ الإسكندرية، و"المركز الطبى العام، ومركز رعاية الطفل" بمحافظة البحيرة، و"مركز بمجمع الإسماعيلية الطبى" بمحافظة الإسماعيلية، و"مركز طبى منية سندوب" بمحافظة الدقهلية، و"مركز بمستشفى مصر الحرة" بمحافظة المنيا، و"مركز طبى شبين الكوم" بمحافظة المنوفية، و(مركز طبى شرشيمة) بمحافظة الشرقية، و"مركز الإرشاد الوراثى" بمحافظة بورسعيد، و"مركز طبى كيمان فارس" بمحافظة الفيوم، و"مركز بمستشفى قوس المركزى، مركز الإرشاد الوراثى بمديرية الشؤون الصحية" بمحافظة قنا، و"مركز الإرشاد الوراثى، مركز بمستشفى الإيمان" بمحافظة أسيوط، و"مركز طبى سعيد بطنطا" بمحافظة الغربية، و"مركز طبى شرق النيل" بمحافظة بنى سويف، و"مركز فاكسيرا للمصل واللقاح، ومركز طبى الشيخ زايد" بمحافظة الجيزة، و"مركز طبى حى ثالث" بمحافظة دمياط، و"مركز بمستشفى دراو" بمحافظة أسوان.

وأضافت منسق المبادرة أن مراكز علاج الأمراض الوراثية الـ25 تقدم خدمات الكشف والعلاج بالمجان لجميع الأطفال الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائى من كافة الفئات العمرية، كما تقوم بصرف العلاج اللازم لهم من الأدوية أو المواد الغذائية المخصصة لهم بالمجان.