/691253/روسيا-تدمير-49-هدفا-عسكريا-و-إسقاط-7-مسيرات-أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فى بيانها اليوم الأحد بثته قناة العربية، أن المروحيات استطاعت تدمير قافلة أوكرانية ضمت أسلحة ومضدات للطيران.

دوت الخليج

بيان وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد

وأضافت وزارة الدفاع الروسية فى بيانها أن القوات الروسية استطاعت تدمير منظومة دفاع جوى من طراز 300s فى مطار تشوغويف العسكرى الأوكرانى.

وأكدت على أن القوات الروسية استطاعت تدمير 49 هدفا عسكريا و إسقاط سبع مسيرات أوكرانية خلال يوم واحد فقط من العمليات العسكرية فى أوكرانيا والتى بدأت فى 24 فبراير الماضى.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية الى أنه تم تدمير مركز لتدريب المرتزقة فى منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية بواسطة صواريخ عالية الدقة.

أخر مستجدات الأزمة الروسية –الأوكرانية

جدير بالذكر أن السلطات الأوكرانية كانت قد أعلنت اليوم الأحد أنها قامت بعملية ثالثة لتبادل الأسرى مع موسكو، مما أدى إلى تحرير 12 جنديا و14 مدني من أوكرانيا.

ومن جانبه كان قد أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكرانى أنه تم الاتفاق على فتح 9 ممرات انسانية اليوم الأحد بما فى ذلك خروج السيارات الخاصة من ماريوبول.

وكان قد أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرغ على أن الحلف يهدف إلى التصدى لأى هجوم روسى على حدود الحلف فى المستقبل، مشيرا إلى أن ما تشهده الساحة الأوكرانية فى الفترة الحالية ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية فى كييف هو واقعا جديدا للأمن الأوروبى وليس الأوكرانى فقط.

وكان قد وجه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعه مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون دعوة إلى الدول الغربية للاحتذاء ببريطانيا على صعيد الدعم العسكرى لبلاده.

ومن جانبه كان قد أكد بوريس جونسون خلال زيارته إلى كييق أن بريطانيا سوف تستمر فى تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا سواء اقتصاديا أو عسكريا أو دفاعيا من أجل انهاء العملية العسكرية الروسية فى كييف والتى بدأت منذ 24 فبراير الماضى.