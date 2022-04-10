/691252/أسامة-الأشموني-منظومة-النقل-الجماعي-بلطجة-علني-وسعة-الصدر-مش-مطلوبة-فى-التعامل-معها

انتقد النائب أسامة الأشموني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بيان وزارة التنمية المحلية عن حصر المواقف الرسمية والعشوائية وساحات الانتظار، وقال إنه بيان مخزي ومؤسف.

دوت الخليج

أسامة الأشموني: منظومة النقل الجماعي بلطجة علني وسعة الصدر مش مطلوبة فى التعامل معها

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتقنين المواقف العشوائية، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

وطالب الأشموني، بالتصدي للفوضي في منظومة المواقف والسرفيس، وتابع: "السرفيس والتوك توك بلطجة علني، ازاى نقعد 7 سنوات عشان نحل مشكلة المواقف ومفيش حل، هنفضل لامتى ورق وبنتكلم وخلاص ومفيش تغيير على الأرض، سعة الصدر في هذا الموضوع لابد أن تغلق".

قال أحمد السجيني ان تكلفة ترخيص التوكتوك مبالغ فيها ، وتجعل صاحب التوكتوك يبتعد عن الترخيص، متساءلا ليه ٦٠٠٠ ج للترخيص، خليها ١٠٠٠ جنية أو ٥٠٠، موضحا إن الإصلاحات الهيكلة كثير منها لا يحتاج إلى أنفاق وتستطيع أن تانى من وراءها مليارات.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها غدا، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، و ذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلاً عن الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة.