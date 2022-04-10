/691250/محلية-النواب-تبدي-استيائها-من-بيان-وزارة-التنمية-المحلية-حول-المواقف-العشوائية-ميتقدمش-للبرلمان-بالشكل-ده

أعربت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، عن استيائها بسبب تقديم وزارة التنمية المحلية بيان عن حصر المواقف الرسمية والعشوائية في المحافظات غير مختوم وغير واضح أنه مرسل إلى مجلس النواب ولجنة نيابية.

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وقال المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة: "البيان الجديد المقدم من وزارة التنمية المحلية بيان إنشائي، جايلى بيان لا ممضي ولا مختوم، مجلس نواب يطلب منك بيانات ومعلومات، لازم يكون بيان مختوم وممضي، ميجيش بهذا الشكل".

محلية النواب تبدي استيائها من بيان وزارة التنمية المحلية حول المواقف العشوائية

وتابع: "أرجو الانتقال من العمل الشكلي إلى العمل الموضوعي وأن يكون هناك تغيير وتطوير"، مستطردا: "البحيرة بيانها يقول إن المحافظة لا يوجد فيها ولا موقف عشوائي واحد، معقول ولا موقف، هذا غير صحيح، هل وزير التنمية المحلية اطلع على هذا البيان، المفروض يطلع على بيان يقدم لمجلس النواب".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتقنين المواقف العشوائية، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

قال أحمد السجيني ان تكلفة ترخيص التوكتوك مبالغ فيها ، وتجعل صاحب التوكتوك يبتعد عن الترخيص، متساءلا ليه ٦٠٠٠ ج للترخيص، خليها ١٠٠٠ جنية أو ٥٠٠، موضحا إن الإصلاحات الهيكلة كثير منها لا يحتاج إلى أنفاق وتستطيع أن تانى من وراءها مليارات.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها غدا، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، و ذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلاً عن الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة.