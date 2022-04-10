/691247/أحمد-فوزى-نائب-التنسيقية-يطالب-بإستراتيجية-واضحة-لتقليل-الزيادة-السكانية فيديو

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية أنفقت مبالغ مالية كبيرة على ملفات التعليم والصحة ولكن المواطن لم يشعر بالجهود الحكومية بسبب الزيادة السكانية المستمرة.

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وأضاف "فوزى" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ،اليوم الأحد، حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول الزيادة السكانية، أن الدولة المصرية استطاعت خلال 8 سنوات القضاء على الإرهاب فى حين لم تستطيع القضاء على ظاهرة الزيادة السكانية

وطالب "نائب التنسيقية "، الحكومة بالتقدم بمشروع قومى حقيقي للقضاء على تلك الظاهرة تساهم فيه كل الأجهزة والأزهر والكنيسة وأئمة المساجد والأوقاف

أحمد فوزى "نائب التنسيقية" يطالب بإستراتيجية واضحة لتقليل الزيادة السكانية

وشدد "فوزى"، علي أن دور الإعلام هام حيث لم تستطيع حملات التوعية الفترة السابقة فى القضاء على ظاهرة الزيادة السكانية، ولابد من وضع استراتيجية متكاملة لحل تلك الأزمة .

وأشاد "فوزى"، باهتمام مجلس الشيوخ بقضية الزيادة السكانية والتى تعد من أهم المشكلات التى تواجة الدولة المصرية.