/691245/وزير-الأوقافقررنا-إلغاء-حج-بيت-الله-الحرام-هذا-العام-لتوفير-50مليون-جنيه- وكثرة-الإنجاب-تؤدى-للطلاق

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: القضية السكانية تجاوز القول فيها عن الحلال لأنها أصبحت واجب الوقت، مؤكدا أن كتاب "تنظيم النسل ومتغيرات العصر" قام بتفنيد بعض الأحاديث التي تستند إليها بعض الجماعات في تحريم التنظيم.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر.. الحلول والمقترحات التي تدور حولها.

وأشار إلى أن الحديث عن الباءة فهي القدرة على كل شيء، قائلا: لكن من ليس لديه القدرة الكاملة فالحل في الصيام كما ورد في الحديث النبوي.

وزير الأوقاف:قررنا إلغاء حج بيت الله الحرام هذا العام لتوفير 50مليون جنيه ..وكثرة الإنجاب تؤدى للطلاق

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن الأحاديث التي وردت في الكثرة كانت عن الكثرة القوية وليس الكثرة التي تشبه غثاء السيل، مشددا على ضرورة مراعاة حق الأم والطفل والمجتمع في عمليات الزواج والإنجاب.

وأوضح محمد مختار جمعة، أن كثير من الأحكام التي ظهرت في مسألة الزواج كانت على الفرد، أما الآن فنحن في نظام دولة، قائلا: الأمور أصبحت لا تقاس بمجمل أحوال الأفرد وإنما بمجمل أحوال المجتمع، لأن مقاييس فقه الدولة يختلف عن مقاييس فقه الفرد.

وزير الأوقاف:قررنا إلغاء حج بيت الله الحرام هذا العام لتوفير 50مليون جنيه ..وكثرة الإنجاب تؤدى للطلاق

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه تم اتخاذ قرار في الوزارة بوقف الحج على نفقة الدولة، قائلا: قضاء حوائج الناس أولى من أداء فريضة الحج.

وأشار محمد مختار جمعة، إلى أنه بعد قرار وقف الحج على نفقة الوزارة سيتم توفير 50 مليون جنيه لدعم الأسر المصرية في مجال الإنتاج الحيواني.

وشدد على ضرورة مواجهة المشكلة السكانية من خلال الرسائل غير المباشرة عبر الأعمال الدرامية الهادفة، لمخاطبة الأسر البسيطة، معلنا أنه سيتم الاستعانة بالأطباء في المساجد للتوعية بقضايا الاسرة والقضية السكانية.

وأوضح أن دور الوزارة في ملف القضية السكانية ومواجهتها يتمثل في التوعية والتثقيف، مشيرا إلى أنه تم تدريب أكثر من 80 آلاف إمام، فضلا عن إقامة 3617 ندوة.

وقال الوزير: كان لخطب الجمعة دور في هذه القضية، حيث تم تخصيص أكثر من خطبة في هذا الشأن، موضحا أنه يتم الحديث عن هذه القضية بشكل غير مباشر، لأن الكلام المباشر يكون تأثيره أقل.

وأشار مختار جمعة، إلى كتاب "تنظيم النسل ومتغيرات العصر"، والذي يوضح أن قضية تنظيم النسل ليست من الثواب الدينية التي تصلح لكل زمان ومكان ودولة.

وقال الوزير: هناك دولا تبحث عن الإنجاب بسبب الشيخوخة المبكرة على سبيل المثال، لكن في وضعنا الراهن وبإجماع المؤسسات الدينية الأزهر، الإفتاء، والأوقاف، على أهمية التنظيم لأن التنظيم واجب الوقت وضرورة ملحة.

وحذر وزير الأوقاف، من أن كثرة الإنجاب تؤدي إلى زيادة نسبة الطلاق، قائلا: إنجاب المرأة أكثر من مرة يؤدي للتأثير على جمالها ونضارتها وبالتالي زيادة نسبة الطلاق.