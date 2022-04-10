/691243/لتنمية-المهارات-الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-محمد-عمارة-بشأن-إنشاء-بنك-الكوادر-الشبابية-للحكومة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، على إحالة الإقـتـراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن “إنشاء بنك الكوادر الشبابية “، للحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات.

دوت الخليج

إنشاء بنك الكوادر الشبابية

النائب محمد عمارة، أكد في مقترحه، أنه في ظل ما تشهده جمهورية مصر العربية من طفرة نهضوية في العديد من القطاعات ورغبة القيادة السياسية الرشيدة والحكيمة الجادة في شمول ورعاية الشباب تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ لذلك كان هذا الاقتراح برغبة بإنشاء بنك الكوادر البشرية لعمل خريطة شبابية تستطيع الدولة من خلاله تجميع بيانات صحيحة عن الشباب وخصوصا في المراكز والنجوع وعمل برامج تدريبية وحرفية طبقا للاحتياجات المحلية والدولية .

وأضاف: من خلال هذا البنك يستطيع الشاب بتسجيل السيرة الذاتية له وعن مهاراته ومؤهلاته وتكون بمثابة منصة يستطيع من خلالها رواد الاعمال البحث عن ما يحتجوه من قوى بشرية .

رأي اللجنة وتوصياتها

ترى اللجنة أن موضوع الاقتراح برغبة المعروض على قدر كبير من الأهمية ويصب في السياسات العامة للدولة، وتنمية الانسان المصري، ويأتي مواكباً لاستراتيجية مصر 2030، لذلك وافقت علي مجموعة من التوصيات والتي يأتي في مقدمتها ما يلي :

-العمل على إنشاء بنك الكوادر البشرية تحت مظلة المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بالاشتراك مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

-أن يكون المدي الزمني لإنشاء البنك خلال فترة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر .

-إنشاء منصات إليكترونية خاصة بالبنك ، وإعداد تطبيقين أحدهما خاص بالاحتياجات من العمالة ، والتطبيق الثاني خاص بالتدريب .

-قيام وزارة التخطيط بوضع السياسات العامة لهذا البنك بما لديها من خريطة عامة لاحتياجات سوق العمل ، بينما تعمل وزارة القوي العاملة على ثقل هذه المهارات وتنميتها من خلال مراكز التدريب العديدة التي تمتلكها والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية .

-تغير مسمي البنك المقترح إنشاؤه من بنك الكوادر الشبابية إلى بنك الكوادر البشرية تغيير مسمي المصرية