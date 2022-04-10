"بقالنا 7 سنين محلك سر"..عمرو درويش يطالب بجدول زمني لحل أزمة ملف المواقف العشوائية

/691239/بقالنا-7-سنين-محلك-سرعمرو-درويش-يطالب-بجدول-زمني--لحل-أزمة-ملف-المواقف-العشوائية

قال النائب عمرو درويش،أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة تتعامل بواقعية شديدة جدا مع كل الملفات، ولها سمعة طيبة فى الأوساط الشعبية والسياسية.

دوت الخليج

عمرو درويش يطالب بجدول زمني لحل أزمة ملف المواقف العشوائية

وقال أمين سر محلية النواب، ان ٧ سنين مدة طويلة لمناقشة ملف المواقف الرسمية ، مؤكدا أن الأمر ليس فقط انتقاد للأمر، فنحن نرى الدراما المصرية نعلم لأن هذه الدولة لديها عقيدة، قائمة على الصدق والأمانة والمصداقية، ولكن ملف المواقف خارج إطار هذه العقلية فنحن نناقش هذا الملف منذ ٧ سنين ومازلنا محلك سر .

وقال درويش أن وزارة التنمية المحلية من أقل الوزارات مهنية رغم وجود كفاءات كثيرة ، حيث أن المردود فى الشارع ضئيل جدا .

وأكد أن فى حالة وجود زيارة رسمية أو موكب لاى مكان لا يمكن ان ترى قمامة أو أى مخالفة، وعندما ينتهى الموكب ترجع الأمور كما كانت.

ووجه درويش رسالة لوزير التنمية المحلية، متسائلا : أين عمل وزارة التنمية المحلية ، ولماذا لا يوجد تحرك فى ملف المواقف العشوائية ؟

وطالب بوضع جدول زمنى لحل أزمة المواقف العشوائية، فلا يجب أن نسمح بوجود بلطجية تضايق المواطنين فى المواقف العشوائية مشددا على أن السكوت على ملف المواقف العشوائية خيانة للوطن .

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب، وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلاً عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.