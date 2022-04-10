/691238/الموافقة-على-نقل-أعمال-كمين-يسي-إلى-منطقة-الكرنك-الشرقية-في-الأقصر

إجتمعت اللجنه المشكله بالقرار رقم 100 لسنه 2022، تحت إشراف العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بحضور المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، وشعبان طايع رئيس منطقة المطار ، وبمشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة أملاك الدولة والأجهزة المعنية، على أرض الواقع بجوار كمين يسى وذلك لاختيار موقع بديل للكمين الحالي بناحيه نزلة طريق دير الشايب القديم بالجهه اليمنى لتعارضة مع مشروع انشاء محور شمال الأقصر ( المشروع القومي).

دوت الخليج واكد مسئول الري أن المكان الجديد يقع بالقرب من منطقة الكرنك الشرقيه بالبر الايسر كيلو 40400 ويبعد عن شارع الترعة 4 م وذلك لأعمال الصيانة ، موضحا أن المكان يتناسب مع الكمين البديل وذلك بصفة مؤقتة ، ومن جانبها اقرت اللجنة بصلاحية المكان بناءً على موافقة الري، وجارِ أعمال نقل كمين يسى. سبل الدعم وإزالة كافة العقبات الممكنة أمام تنفيذ المشروعات القومية جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتقديم سبل الدعم وإزالة كافة العقبات الممكنة أمام تنفيذ المشروعات القومية خاصة المشروع القومي لإنشاء محور شمال الأقصر.

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