/691233/الأوقاف-تكريم-حفظة-القرءآن-بجنوب-سيناء-وإنشاء-مسجدين-بدهب-ونويبع

أعلن الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، خلال لقائه اليوم اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، عن انشاء مسجدين أحدهما بمدينة دهب والآخر بمدينة نويبع.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد جمعة، وزير الأوقاف اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.

انشاء مسجدين وتكريم حفظة القرءآن

وخلال اللقاء تم الاتفاق على إنشاء مسجدين أحدهما بمدينة دهب والآخر بمدينة نويبع بالمشاركة مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، كما تم الاتفاق على تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء محافظة جنوب سيناء يوم الخميس 20 رمضان 1443هـ الموافق 21/4/2022م في أول ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان ليلة الحادي والعشرين .

توزيع 2 طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية

وبهذه المناسبة سيتم توزيع 2 طن لحوم صكوك إطعام على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة جنوب سيناء، ليصل إجمالي ما تم توزيعه على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة خمسة أطنان لحوم صكوك إطعام وألفي شنطة رمضانية.