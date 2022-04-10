/691232/محمد-صلاح-نتمنى-أن-نتمكن-من-تحقيق-الرباعية-هذا-الموسم-لم-نفعل-هذا-الأمر-من-قبل

يدخل فريق مانشسترسيتي مباراته اليوم الأحد، ضد نظيره ليفربول، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال محمد صلاح : نتمنى أن نتمكن من تحقيق الرباعية هذا الموسم، لم نفعل هذا الأمر من قبل ، هذا الموسم نحن قريبون من ذلك.

وتابع:": نتمنى أن نتمكن من تحقيق الرباعية هذا الموسم، لم نفعل هذا الأمر من قبل ، هذا الموسم نحن قريبون من ذلك.

ووأصل:"حققنا الفوز في آخر 10 مباريات بالدوري ونأمل أن نتمكن من الفوز ضد مانشستر سيتي.

الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز على نوتينجهام فورست بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

نجح ليفربول من تحقيق الفوز في لقاء صعب على الفريق، أمام نوتينجهام فورست، في غياب الدولي المصري محمد صلاح بسبب الإصابة.

سجل ديجو جوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة والسبعون من عمر اللقاء، من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق كوستاس تسيميكاس إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ديوجو جوتا بلمسة سحرية وضعت الكرة داخل الشباك.

تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، تشامبرلين.

خط الهجوم: إليوت، جوتا، فيرمينو.

محمد صلاح أمام برايتون بالدوري

فيعد هدف محمد صلاح الذي أحرزه من ركلة جزاء هو الهدف رقم 2000 في تاريخ ليفربول، ليكون هدف مميز في تاريخ الريدز.

ولم يكتفي الفرعون المصري بذلك بل وحطم أرقام أساطير ليفربول بتسجيله أكثر من 20 هدف في أربع مواسم من أصل خمسة مع ليفربول

مواعيد مباريات ليفربول

بنفيكا ضد ليفربول فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي ضد ليفربول فى الجولة 32 من الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد بنفيكا فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتى ضد ليفربول فى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزى

ليفربول ضد مانشستر يونايتد فى مؤجلة من الجولة 30 من البريميرليج

ليفربول ضد إيفرتون فى الجولة 34 من الدوري الإنجليزي

نيوكاسل ونايتد ضد ليفربول فى الجولة 35 من الدوري الإنجليزي .