/691231/بعد-توجيهات-الرئيس-السيسي-جهود-مصر-في-حماية-أبنائها-من-الحرب-الروسية---الأوكرانية

بذلت الدول المصرية جهودًا مضنيةْ، لتأمين عودة المصريين المقيمين في أوكرانيا وذلك منذ اندلاع الحرب مع روسيا، للتأكيد على أن الدولة لا تنسى أبنائها في الخارج، على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بالأحداث الأوكرانية، وما تشهده البلاد من حرب في جميع المدن وعلى الحدود الأوكرانية.

دوت الخليج

وزارة الهجرة والسفارات المصرية كان لها دور كبير أيضًا، بناء على توجيهات القيادة السياسية، في عودة المصريين العالقين في أوكرانيا، ووفرت لهم كل سبل الدعم لخروج الآمن من الحرب والدائرة في الشرق الأوروبي، وذلك بالتنسيق مع الدول أوكرانيا والدول المجاورة لها، مثل بولندا ورومانيا.

جهود مصر في حماية أبنائها من الحرب الروسية - الأوكرانية

وبالفعل نجحت الحكومة المصرية في عودة المصريين في الخارج، عن طريق إرسال عدد من الطائرات لنقلهم إلى مصر، وكان على رأسهم الطلاب المصريين الذين يستكملون دراستهم في أوكرانيا، وقد قامت وزارة الهجرة بالعمل على توفيق أوضاعهم الدراسية، من خلال قبول تحويلهم للدراسة في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب، وذلك وفقًا لشروط معينة وضعتها وزارة التعليم العالي.

وحددت شروط تحويل الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا، بأن يكون وفقًا للتخصص المناظر في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها في مصر عن عام دراسي، والبالغ عددهم نحو 3220 طالب وطالبة. وبالفعل قامت الجامعات الخاصة والأهلية باستقبال أوراق هؤلاء الطلاب وإجراء اختبارات لهم في شهر مارس الماضي.

توجيهات رئاسية

ولا تزال تقف الدولة المصرية على متابعة آخر تطورات أوضاع المصريين بالخارج، وذلك من خلال توجيهات الوزارات والسفارات بتضافر الجهود لتوفير عودة آمنة في ظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وكان آخرها في الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، والذي اطمأن فيه على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا في ضوء تطورات الأزمة الأوكرانية. حيث تابع الحصر الشامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة، وموقف الحالات الإنسانية، وكذا المصريين العابرين للحدود إلى الدول المجاورة، وجهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، فضلاً عن الطلبة العائدين وجهود إلحاقهم بالجامعات المصرية.

وقد وجه الرئيس بتضافر جهود الدولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة لحين عودتهم إلى مصر.