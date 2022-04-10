مستشفى مصر للطيران تتوسع فى تقديم خدماتها ” إلكترونيا ” للعاملين بقطاع...

فى إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى بقيادة الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى لتعزيز منظومة التحول الرقمى فى قطاع الطيران والتوسع فى تقديم الخدمات المميكنة والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بالقطاع وأسرهم وأصحاب المعاشات وجميع العملاء بدأت شركة مصر للطيران للخدمات الطبية التوسع فى إطلاق العديد من الخدمات " الإلكترونية " الجديدة من خلال خطة متكاملة للشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة الطيار عمرو أبو العينين رئيس القابضة لمصر للطيران لتحديث الشبكة المعلوماتية و " رقمنة " الخدمات التى تقدمها مصر للطيران .

صرح بذلك الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة

شركة مصر للطيران للخدمات الطبية مشيرا إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران لتطوير البنية التحتية المعلوماتية بمستشفى مصر للطيران بما يتيح تقديم كافة الخدمات الطبية بطريقة "مميكنة" وفق نظام معلوماتى متكامل سيحقق طفرة فى منظومة الخدمات الطبية لتشمل كافة بيانات المرضى من أشعات وتحاليل والتاريخ المرضى عن طريق شبكة معلومات متكاملة ونظام HIS مرتبط بالـ Mobile Application كما يتيح التحكم في مواعيد حجز العيادات، وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومتابعة نتائجها وأي استفسارات مع خدمة العملاء(CONTACT US). ويتم ربط جميع الخدمات المؤداة للمريض بالاستفسارات المالية للخدمة المطلوبة وربطها مع الصيدليات والمخازن الطبية وإدارة المشتريات وفقًا لمبادئ الحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية المعلوماتية لكافة البيانات والخدمات الخاصة بالمرضى والأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى

وأشار إلى أن تطوير الشبكة المعلوماتيه سيتم الانتهاء منه خلال الثلاثة أشهر المقبلة بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الطيران نحو الحوكمة والرقمنة الحديثة موضحا أنه يتم حاليا اختيار نظام تشغيل الشبكة المعلوماتية الجديد بالتعاون مع قطاع المعلومات بشركة مصر الطيران وسيتيح هذا النظام تغطية المستشفى بالكامل بشبكة الإنترنت وربطها بنظام معلوماتي شامل فى إطار منظومة التحول الرقمي موضحا أنه يتم حاليا تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لتدريب العاملين والأطقم الطبية على نظم تشغيل الشبكة المعلوماتية .

ومن بين الخدمات الجديدة التى تقدمها مستشفى مصر للطيران بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية كما يقول الدكتور أيمن صلاح إمكانية التواصل بين أطقم الركب الطائر على متن رحلات مصر للطيران وقسم الاستقبال بالمستشفى وذلك في حالة تعرض أي راكب لوعكة صحية خلال الرحلة وتقديم الإرشادات الطبية والإسعافات الأولية له مع تزويد الطائرات بحقائب إسعاف من إدارة الطب الوقائي بصفة دورية، وتتيح الخدمة الجديدة المتابعة الطبية مع أفراد الطقم الطائر لأى حالة مرضية على متن الطائرة وتزويده بأي استشارات طبية لإنقاذ حياة أي راكب قد يتعرض لوعكة صحية من خلال توصيف الحالة والتواصل مع أطقم (حالات إنقاذ الحياة) بالمستشفى بما يسهم في اتخاذ القرار سواء بهبوط الطائرة فى أقرب مطار لانقاذ المريض أو استكمال الرحلة وفقا لحالة المريض بعد تقديم الإسعافات الأولية له وكان لهذه الخدمة تأثير إيجابي كبير على رحلات شركة مصر للطيران للخطوطالجوية

وأكد رئيس مصر للطيران للخدمات الطبية أنه رغم تحديات جائحة كورونا استمرت خطة تطوير مستشفى مصر للطيران ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للعاملين حيث تم تزويد مستشفى مصر للطيران بأحدث الأجهزة الطبية فى مختلف التخصصات واستحداث وحدات علاجية جديدة بأنظمة تكنولوجيه كاملة ومتطورة تعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل كما قامت مستشفى مصر للطيران بتفعيل خدمة إلكترونية بإتاحة نتائج التحاليل الطبية للعاملين بطريقة مميكنة دون تدخل عنصر بشرى كما تم إنشاء موقع إلكتروني لمعرفة نتائج التحاليل الطبية بدلا من الحضور بما يوفر الجهد والوقت.