الجيزة: رفع 64 ألف طن مخلفات وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع التحرير

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة إن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعددا من المناطق التى بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة.





وأضاف أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة النظافة، مشيرا إلى رفع أكثر من 64 ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشوارع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان وضمت رفع (7491 طنا يوم 2 أبريل) ورفع (8071 طنا يوم 3 أبريل) ورفع (7704 طنا يوم 4 أبريل) ورفع (8713 طنا يوم 5 أبريل) ورفع (7478 طنا يوم 6 أبريل) ورفع (8165 طنا يوم 7 أبريل) ورفع (8151 طنا يوم 8 أبريل) ورفع ( 7716 طنا يوم 9 أبريل).

ووجه راشد، رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم سواء قبل او بعد الافطار لضمان عدم تأثر حالة النظافة.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الاهتمام بالشوارع الفرعية ورفع كفاءة النظافة بها إلى جانب الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التى قد تواجه المواطنين والعمل على حلها.

وشملت مجهودات محافظة الجيزة فى قطاع النظافة رفع 1500 طن من المخلفات والرتش من المنطقة الواقعه اسفل الطريق الدائرى بغطاطى بحى الهرم .

كما قامت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل بتجميل الجزيرة الوسطى بشارع التحرير ودعمها بالزراعات والمسطحات الخضراء لتظهر بالشكل الحضارى اللائق بالتزامن مع أعمال التطوير الجارى تنفيذها بالشارع.