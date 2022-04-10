عاجل- حقيقة تأجيل امتحانات التيرم الثانى بالجامعات

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2021/2022 بكل الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزارة على أنه سيتم عقد جميع الامتحانات بكل الجامعات والمعاهد فى مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى 2021/2022، والتى من المقرر أن تعقد خلال شهر يونيو المقبل، وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.

وناشدت الوزارة جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى سياق متصل، جارٍ حالياً تطعيم الطلاب والعاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالجرعة الثالثة لفيروس كورونا، وفقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات خصوصا للحالات التى حددتها وزارة الصحة، مع منع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين غير الحاصلين على اللقاح من دخول الامتحانات، مع الالتزام بتقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام فى حال وجود عذر طبى قهرى يحول دون الحصول على التطعيم، حرصًا على سلامة جميع المُنتسبين للمجتمع الأكاديمى.