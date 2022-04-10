 القوى العاملة: تعيين 645 شاباً و9 دورات بالوحدة المتنقلة بالمنيا

/691199/القوى-العاملة-تعيين-645-شابا-و9-دورات-بالوحدة-المتنقلة-بالمنيا

دوت الخليج

ويأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 1039 شاباً.

تعيين 645 شاباً و9 دورات بالوحدة المتنقلة بالمنيا

وقال سعفان: المديرية قامت في مجال التدريب المهني، بتقييم 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية والمواقع الخارجية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة ، كما قامت باستخراج 681 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة ، ومنح ترخيص عمل لأجنبي .

وفي ذات السياق، أشار وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر مارس الماضى بالتفتيش على 455 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 13 حملة تفتيشية، وأسفر عن تحرير 164 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعمل 13 غلق إداري ، وعقد 30 ندوة توعية ( إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 24 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 23 منحة مولود جديد بإجمالي 46 ألف جنيه ، و 5 منح زواج بـ 15 ألف جنيه ، و11 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 22 ألف جنيه ، وعمل وثائق التأمين التكافلي لـ 1131 عاملاً من المسجلين بإجمالي 67 ألفاً و 860 جنيه ، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية ( علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 21 عامل من المسجلين بالإدارة بإجمالي 64 ألفاً و399 جنيه .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1110 منشأة دورى وحملات يعمل بها 3111 عاملاً ، وأسفر عن تحرير 76 محضراً ، وعمل 12 ندوة توعية ، كما تلقت المديرية 46 شكوى عمالية ، 33 شكوى منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء ، و 13 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.