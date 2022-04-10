/691230/وزير-الأوقافقضاء-حوائج-الناس-أهم-من-حج-بيت-الله-الحراموسنستعين-بالأطباء-فى-المساجد

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك فقه أولويات الدولة وفقه أولويات الفرد، وعلينا الآن من التكاتف لتغليب فقه أولويات الدولة، فى الظروف الحالية، متابعا، فى هذه الظروف، يكون قضاء حوائج الناس أولى من الحج، حيث يحتاج الحج إلى الدولار الذى تحتاجه الدولة الآن لتوفير المنتجات الغذائية للمواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشات مجلس الشيوخ دراسة مقدَّمة من النائبة سهير عبدالسلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، وذلك بعدما وشهدت الجلسات الماضية، مناقشات موسعة بشأن هذه الدراسة، حيث قرر رئيس المجلس، استمرار فتح هذا الملف ضمن مناقشات المجلس.

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وقال وزير الأوقاف، :"فى ظروفنا هذه لن يكون هناك حج على نفقة وزارة الأوقاف على الإطلاق"، مشددا على أهمية النظر الى فقه الدولة

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتدريب نحو 8 الاف امام وخطيب على مستوى الجمهورية للتوعية بشأن مخاطر الزيادة السكانية.

وطالب محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بضرورة مواجهة المشكلة السكانية وخاصة على مستوى توجيه الرسائل غير المباشرة عبر الأعمال الدرامية مؤكدا أنه سيتم الاستعانة بالأطباء في المساجد للتوعية بقضايا الاسرة والقضية السكانية.

وزير الأوقاف:قضاء حوائج الناس أهم من حج بيت الله الحرام..وسنستعين بالأطباء فى المساجد

وأوضح وزير الأوقاف انه وقت ازمة فيروس كورونا كان يتم الاستعانة بالأطباء المتخصصين في مجال الطب الوقائي في المساجد، كما اشاد بالتوصيات التي وضعتها لجنة الصحة لحل المشكلة السكانية مؤكدا على أهمية اللجوء للأساليب غير التقليدية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية " .