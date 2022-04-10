"منظومة فاسدة"محمد الحسيني يطالب ببيان كامل عن ملف النقل الجماعي فى جميع المحافظات

/691223/منظومة-فاسدةمحمد-الحسيني-يطالب-ببيان-كامل-عن-ملف-النقل-الجماعي-فى-جميع-المحافظات

قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن اجتماعات اللجنة بشأن ملف المواقف تهدف إلى تعظيم الإيرادات ، ومنذ ٧ سنين نسعى لهذا ولكن حتى الآن لم نحقق المطلوب .

دوت الخليج

محمد الحسيني يطالب ببيان كامل عن ملف النقل الجماعي فى جميع المحافظات

وأضاف وكيل محلية النواب، أننا أمام منظومة فاسدة، ونريد أن نقوم بعملية استرداد للدولة المصرية على الأرض وفى الشوارع، موضحا أن اللجنة نجحت فى وضع قانون لتنظيم المركبات .

وقال ان منظومة النقل الجماعي منظومة فاسدة، مطالبا بايغاد اللحنة بببان كامل عن منظومة النقل الجماعي ب ال ٢٧ محافظة .

وهاجم الحسينى منظومة السرفيس، حيث أنها تهتم أكثر بمخالفات التوكتوك، تاركة الميكروباص ، وأكد أن هذا الأمر لا يجب أن يستمر .

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب، وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلاً عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

قال أحمد السجيني ان تكلفة ترخيص التوكتوك مبالغ فيها ، وتجعل صاحب التوكتوك يبتعد عن الترخيص، متساءلا ليه ٦٠٠٠ ج للترخيص، خليها ١٠٠٠ جنية أو ٥٠٠، موضحا إن الإصلاحات الهيكلة كثير منها لا يحتاج إلى أنفاق وتستطيع أن تانى من وراءها مليارات.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها غدا، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، و ذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلاً عن الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة.