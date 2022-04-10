/691222/ضبط-23-طن-أرز-ودقيق-وأسماك-مجهولة-المصدر-بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين فى القليوبية، من ضبط كميات من الأرز والدقيق والأسماك مجهولة المصدر، خلال حملة على الأسواق ومخازن السلع لضبط كافة صور الغش والسلع المقلدة التى تضر بالبيئة.

دوت الخليج

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالقليوبية يفيد قيام حملة على الأسواق ومخازن السلع الغذائية لضبط السلع المنتهية الصلاحية والقضاء على كافة صور الغش ومراقبة أسواق التصنيع.

ضبط مخزنين وثلاجة لتخزين السلع

أسفرت الحملة عن ضبط مخزنين لتخزين السلع وثلاجة لحفظ الأسماك وتم التحفظ على كميات من الدقيق والأرز والأسماك، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

سلع وعبوات مجهولة المصدر

وتبين أن المخزن الأول يحتوي على مواد غذائية، وهي 3 أطنان من الطحينة مجهولة المصدر و2 طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير، والمخزن الثاني لتجارة السلع الغذائية به 9 طن أرز أبيض وسكر حر و189600 عبوة بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.

ثلاجة لحفظ السلع الغذائية

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها 9.3 طن أسماك مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة قبل البيع بالأسواق، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.