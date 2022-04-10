/691218/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-يوسف-عامر-بشأن-مصحف-الجمهورية-الجديدة-للحكومة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، على إحالة الإقـتـراح برغبة المقدم من النائب النائب يوسف عامر، بشأن إعداد تفسير جامع يعني بكتاب الله تعالي بلغة سهلة وأسلوب مباشر ويعبر عن وسطية الإسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي، وطباعة المصحف الشريف مزودا بتفسير مختصر، وإعداد موسوعة حديثه في الصحيح الثابت إلينا من سنة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم مع شرح ميسر واف لها بلغة سهلة وبأسلوب مباشر معبر عن وسطية الإسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي، للحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات.

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وقال النائب يوسف عامر، في مقترحه، أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما المصدران الأساسيان للشريعة الإسلامية، وهما المعبر عنهما بالوحي والذكر الذي تكفل الله تعالى بحفظه، والذي يتعلم منه المسلم العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، لتستقيم له أمور دينه ودنياه وآخرته، ولذلك فقد اختص الوحي الشريف بقابليته لكل زمان ومكان، فهو آخر رسالات السماء إلى الأرض، وجعل الله تعالى العلماء أمناء هذه المهمة، فهم الموصوفون في الكتاب العزيز بأهل الذكر، وهم أهل التخصص الذين أمرنا بالرجوع إليهم في بيان أحكام الشرع، وعلى أيديهم تتجلى معنى قابلية الوحي لكل زمان ومكان، فيبينون للناس الثابت والمتغير، والحلال والحرام، والمتفق عليه والمختلف فيه، ويصححون لهم ما يختلط عليهم من المفاهيم، ويردون على ما قد يطرأ من شبهات.

أهداف إعداد تفسير جامع للقرآن بأسلوب عصرى

1. إعداد تفسير جامع يعنى بتفسير القرآن الكريم بلغة سهلة وبأسلوب مباشر، يفهمه العامة والخاصة، ويعبر عن وسطية الإسلام واعتداله، وذلك بشكل مؤسسي، وذلك مع مراعاة المحددات والضوابط الآتية:

-إبراز معالم المنهج الأزهري عقيدة وشريعة وسلوكا.

-العناية بمقاصد القرآن الكريم الكلية.

-إظهار السنن الإلهية (الكونية والاجتماعية) من خلال الآيات الكريمة.

-إظهار منهج القرآن الكريم في عرض القضايا الشرعية.

- معالجة المشكلات المجتمعية والسلوكية المستجدة، كمشاكل الأسرة، وعقوق الوالدين، والمرأة، والميراث، والعنف، والثأر، والتنمر، والجرائم الأخلاقية كالشذوذ الجنسي المعروف بالمثلية، والإلحاد، وجرائم الانترنت الأخلاقية وغيرها .

-الرد على المعترضين على أحكام القرآن الكريم لا سيما في القضايا المتعلقة بالمرأة خصوصا مع انتشار ما يسمى بفلسفة "الجندرية" في الغرب .

-معالجة الأفكار المتطرفة (إفراطا وتفريطا) التي تعتمد تفسيرات مغلوطة لآيات القرآن الكريم من خلال التفسير الصحيح لهذه الآيات الكريمة.

رأي اللجنة وتوصياتها

وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة؛ لما له من أهمية كبيرة في:

نشر صحيح الدين وسماحة الإسلام، والحفاظ على الهوية الإسلامية، وتحديد الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة، ومواجهة الفكر المتطرف (إفراطا أو تفريطا)، وتلبية حاجة ملحة يفتقر إليها المجتمع والعالم الإسلامي أجمع، وتمكين القارئ العادي من أن يقي نفسه بنفسه من الفكر المتطرف (إفراطا أو تفريطا)، وتعزيز الانتماء الوطني، والحث على البناء والتعمير .