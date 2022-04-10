/691215/مصحف-الجمهورية-الجديدة-وكلية-قرآن-للبناتالشيوخ-يحيل-10-مقترحات-جديدة-للحكومة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة 10 تقارير تقريرًا للجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدَّمة من الأعضاء، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

تحيامصر

وشملت التقارير، تقرير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محيي حافظ، والنائب زین العابدين الإطناوي، والنائب هاني يوسف عبد الشهيد بشأن الغلق الجبري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة، وتراخيص العيادات والنشرات الطبية، والقرار الملزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية.

وكذلك الاقتراح برغبة من النائب محمد محمد الشيخ بشأن التصدي لظاهرة الإعلان عن منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب ولها آثار مميتة على الإنسان.

«مصحف الجمهورية الجديدة وكلية قرآن للبنات»..الشيوخ يُحيل 10 مقترحات جديدة للحكومة

وتتضمن التقارير أيضًا تقريري لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن الاقتراح برغبة من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء بنك الكوادر الشبابية واقتراح برغبة من النائب محمد فريد، بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة.

وتناقش الجلسة كذلك، تقريري لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين الأطناوى بشأن تطوير منطقة البهنسا التاريخية، والاقتراح برغبة بشأن تطوير الكنيسة الأثرية بدير الجرنوس، بالإضافة إلى تقريري لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائب محمد الصالحي، بشأن الإسراع في تنفيذ الطريق الدائري لمدينة الزقازيق، والاقتراح برغبة بشأن إحلال وتجديد طريق الزقازيق السنبلاوين.

وتشمل أيضًا تقارير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب يوسف السيد يوسف عامر، بشأن إعداد تفسیر جامع يعني بتقديم كتاب الله تعالی بلغة سهلة وأسلوب مباشر ويعبر عن وسطية الإسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي، وطباعة المصحف الشريف مزودا بتفسير مختصر، وإعداد موسوعة حديثة في الصحيح الثابت الوارد إلينا من سنة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم مع شرح میسر وواف لها بلغة سهلة وبأسلوب مباشر معبر عن وسطية الاسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي.

وتضمنت الإحالات أيضا اقتراح برغبة من النائب محمد عبدالمعطي، النائب محمد حمزة، والنائب يوسف عامر، بشأن إنشاء كلية لقرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بجامعة الأزهر.

بالإضافة إلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عن الاقتراح برغبة بشأن استحداث آليات جديدة لمعاملة الحاصلين على شهادة معاهد القراءات المرحبة العالية معاملة شعبة العلوم الإسلامية بالثانوية الأزهرية.

«مصحف الجمهورية الجديدة وكلية قرآن للبنات»..الشيوخ يُحيل 10 مقترحات جديدة للحكومة

كما استكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر.. الحلول والمقترحات التي تدور حولها.