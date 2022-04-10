/691216/جلسة-صلح-بين-عائلتين-بسبب-خلافات-على-الميراث-بالغربية

عقدت جلسة صلح عرفية بقرية طوخ مزيد التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية لمدة 4 ساعات بين عائلتى حجاب وشتا حيث تربطهما صلة نسب وذلك لإنهاء خلاف دام ١١ عام بسبب الإرث وانتهت إلى تصالح الطرفين ونزع جميع الخلافات والتنازل عن جميع المحاضر المحررة بقسم الشرطة.

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شكلت اللجنة العرفية بمعرفة كلا من العمد، نبيل عبيد وأيمن عبدالجواد و راغب الشرقاوي وعنتر قرطام وصديق المنشاوي وحسن عصر وعزت النجار وجمال عيسي وأهل الخير من القرية.

الشرط الجزائي كما تم الاتفاق على مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه شرطا جزائيا

واتفقت جميع الأطراف على التنازل عن المحاضر الرسمية وتكفل كل طرف بمحاميه، الشرط الجزائي كما تم الاتفاق على مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه شرطا جزائيا يدفعه من يعتدي على الآخر سواءً بالقول أو الفعل لحظة إثبات الطرف الآخر ذلك. نهاية الجلسة وفى نهاية الجلسة أقسم كبار رجال العائلتين على كتاب الله الكريم بالموافقة على هذا الصلح وعلى التراضي فيما بينهما.

وقف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز، خلال 24 ساعة.

وقال اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.