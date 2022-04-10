/691213/مجمع-البحوث-الإسلامية-يدعم-مرضي-السرطان-بمستشفى-شفاء-الأورمان-بالأقصر

زار وفد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ووفد من الوعظ والأرشاد بالأزهر الشريف بالقاهرة والأقصر ، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بمحافظة الأقصر، وذلك للمساهمة فى تقديم الدعم المعنوى اللازم لمرضي السرطان الذين يتلقون العلاج المجانى داخل المستشفى، وضمن سلسلة الزيارات خلال شهر رمضان المبارك لرفع الروح المعنوية والنفسية للمرضى.

دوت الخليج

زيارة وفد إدارة الوعظ والأرشاد بالأزهر الشريف بالقاهرة، جاءت لدعم مرضي السرطان بالمستشفى خلال فعاليات شهر رمضان الكريم، في إطار البرتوكول تعاون بين المنطقة الأزهرية بمحافظة الأقصر بقيادة الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام منطقة وعظ الأقصر، ومستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، وذلك للمساهمة فى سلسلة زيارة لدعم ورفع الروح المعنوية والنفسية لمرضي السرطان من أبناء محافظات الصعيد.

غرف العمليات المجهزة على أعلى مستوي طبي فى صعيد مصر

جولة قيادات الأزهر الشريف خلال زيارتهم للمستشفى، شملت تعريفهم بمراحل خدمة عشرات الآلاف من مرضى السرطان من أبناء الصعيد، حيث تبدء الرحلة بقسم الإستقبال فى المستشفى ومنها لعيادات علاج اليوم الواحد لتشخصي الحالة وتلقى العلاج فى الصيدلية، او جرعات العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعى وغرف العمليات المجهزة على أعلى مستوي طبي فى صعيد مصر.

دعم مرضي السرطان فى مسيرتهم العلاجية

يقول محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن تلك الزيارات من رجال الدين وكلماتهم الجميلة من كتاب الله وسنته، تساهم بشكل كبير فى دعم مرضي السرطان فى مسيرتهم العلاجية، فالمرضي يحتاجون لكل خطوات الدعم المعنوى والنفسي خلال فترة تلقى العلاج الكيماوي والإشعاعى وغيرها من مراحل العلاج حتى الشفاء بالمستشفى، موجهاً الشكر لرجال الأزهر الشريف على تلك الزيارات الهامة لكل أبناء المؤسسة والمرضى.